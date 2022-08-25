الأزمات: أحذروا من الموجة الحارة القادمة للأردن

حذر المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، من الحالة الجوية المتوقعة للأيام القادمة، حيث تؤثر كتلة هوائية حارة على المملكة اعتبارا من يوم السبت.

ودعا المركز المواطنين إلى عدم التعـرض المباشر لأشعة الشـمس في أوقات الظهيرة، والإكثار من شرب السوائل، وعدم إشعال النار في المناطق الحرجية أو التي تحتوي على أعشاب جافة.

وشدد المركز على عدم السباحة إلا في الأماكـن المخصصة لذلك وتجنب السباحة في البرك الزراعية، وعدم ترك المعقمات داخل المركبة خلال ارتفاع درجات الحرارة؛ كونها تحوي مواد قابلة للاشتعال، واتباع الإجراءات اللازمة لحماية الثروة الحيوانية والزراعية.

كما دعا المركز إلى عدم ترك الأطفال وحدهم داخل المركبة المغلقة والمركونة تحت أشعة الشمس.