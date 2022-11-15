الأزمات القلبية تهدد حياة رياضيين.. وأطباء يوصون بتوفير جهاز الإنعاش القلبي

ديمة محبوبة

عمان- عادت الملاعب والصالات الرياضية تشع بهجة وفرح، وسط صيحات الجماهير وحركاتهم لتشجيع فرقهم، أو لاعبيهم المميزين.

تلك الأجواء ورغم أنها السمة البارزة في الملاعب، الى جانب شحنات التوتر والغضب التي تعتري أنصار الفريق او اللاعب “الخاسر” أحيانا، ينغصها لحظات باتت مخيفة ومرعبة على قلتها.

اللحظات المرعبة تتمثل في اصابات خطيرة قد تلحق ببعض اللاعبين، وهي سمة بارزة في مختلف الرياضات، على أنها تتحول في لمحة عين الى لحظات “سوداء”.

ولعل أبرز تلك اللحظات “السوداء”؛ السقوط المفاجئ للاعبين، والتي كانت آخرها وأكثرها صدمة، وفاة لاعب المنتخب الوطني ونادي كفرنجة لكرة اليد، عادل بكر العطاري، متأثرا بإصابته بأزمة قلبية حادة، أثناء مشاركته مع فريقه أمام فريق السلط، في مباراة أقيمت مؤخرا بصالة الأميرة سمية ضمن بطولة كأس الأردن.

إصابة اللاعبين وفقدان أرواحهم والاغماءات المتكررة قضية تشهدها ملاعب في ظل غياب التجهيزات اللازمة بعدد من الصالات الرياضية. ويقول المعالج الرياضي جبريل مناصرة، إن ارتفاع معدل الإصابات بالنوبة القلبية أو توقف القلب، وغياب الفحوصات الدورية للاعبين في ظل ارتفاع التكلفة وانحصار خيارات تواجد جهاز الإنعاش القلبي مع عدد معين من الفرق صاحبة الإمكانيات، بات يفرض على اللجنة الأولمبية أن تلتزم بدورها في فرض بروتوكول صحي يجبر الاتحادات الرياضية بضرورة إخضاع منتسبيها من اللاعبين إلى كشوفات طبية دورية على مستوى القلب.

وذلك يأتي تأكيدًا على سلامتهم وخوفا من حدوث فاجعة جديدة، فضلا عن بناء مراكز طبية متخصصة في المنشآت الرياضية التي تحتضن الفعاليات الرياضية.

ويقول مناصرة “يفتقر العديد من المعالجين في المنشآت الرياضية إلى مستلزمات العلاج الأساسية لمواجهة أي ظرف طارئ، ومع ذلك يحاول المعالج تقديم دوره ووضع خبراته وتسخيرها لإنقاذ أفراد المنظومة الرياضية كاملة”.

ويلفت إلى أن اقتصار دور اللجان العاملة في الاتحادات الرياضية، لا يتعدى نطاق عقد دورات وتأهيل المعالجين، علما أن ثمن جهاز الإنعاش القلبي لا يتجاوز 1500 دينار.

ويختتم “ضعف الإمكانيات المتواجدة مع الأجهزة الطبية، يعيق من عملية التشخيص المبكر والصحيح للاعبين، منعا لحدوث الأزمات القلبية المسببة للوفاة، والناجمة عن أسباب خلقية مثل وجود ثقب في القلب أو تسارع بنبضات القلب، إلى جانب سير حياة اللاعب الرياضي في منحنى عكسي وسوء التغذية”.

استشاري أمراض القلب وكهربائية القلب في مركز أوهايو هيلث الأميركي الدكتور محمد حجيري يؤكد لـ”الغد” أن الكثير من الأزمات القلبية يمكن علاجها وتخطيها في حال حصول المصاب على اسعافات أولية سريعة وبوجود جهاز آلي خارجي لصدمات القلب الكهربائية (AED) وهو جهاز سهل الاستخدام ليس بحاجة إلا لتدريب بسيط يمكن أي شخص ليده خبرة بسيطة في الاسعافات الأولية العمل عليه وإنقاذ حياة الكثيرين.

إصابة الفرد بسكتة قلبية مفاجئة بحسب حجيري يعني التوقف عن ضخ الدم والحاجة تكون لمساعدة سريعة وفورية. لذلك يعد العامل الأكثر أهمية في علاج السكتة القلبية المفاجئة هو توفير صدمة سريعة للقلب تعرف باسم الصدمات الكهربائية.

ويوصي الحجيري بضرورة أن يكون لدى الطاقم الطبي أو المعالجين الفيزيائيين في الملاعب والمنتخبات الرياضية وحتى المدارس، هذا الجهاز الذي يبلغ سعره أقل من 1000 دولار لكن أهميته بأهمية الحفاظ على أرواح اللاعبين أو الطلاب وهو الفعل المباشر والأهم فيعمل القلب أثناء التعرض للأزمة القلبية.

ولأن العمل عليه ليس معقدا، قد يحتاج فقط لبعض التدريب، مشددا على أن هذه الأجهزة قد صممت خصيصا لتوفر التدريب المطلوب أثناء تنفيذ العملية، حتى لو لم يتلق الشخص أي تدريب من قبل، إذ يحدد الجهاز ما إذا كان المريض بحاجة للصدمة. وفي هذه الحالة، يساعد هذا الجهاز على تكييف الإرشادات بفعالية من خلال عمل المستشعرات الذكية بتقييم الحالة وتوفير العلاج المناسب في الوقت المناسب تلقائيا، ليكون مخصصا لكل مريض سواء أكان رجلا أو امرأة أو طفلا.

ويتحدث بأن الصدمات الكهربائية هي عملية توفر صدمة كهربائية للقلب، حيث تقوم الصدمة بإعادة ضبط النظام الكهربائي للقلب واستعادة إيقاع القلب الطبيعي، لافتا الى أن الإسعافات الأولية في الملاعب في حال عدم وجود هذا الجهاز تكون بمحاولة استمرارية الأكسجين ووصوله للدماغ كي لا يصاب المريض بالسكتة الدماغية أو التعطل الدماغي لكن من غير صدمة القلب الكهربائية هذه الإسعافات غير مجزية لأن القلب توقفه يعني وفاة.

ويؤكد حجيري أن الأزمات القلبية لا تعطي وقتا كافيا للعلاج، لذلك يجب الاستعجال في علاجها أو مقاومتها وذلك في الدقائق الأولى قبل انتظار المسعفين أو الدفاع المدني أو سيارة الإسعاف، فالدقائق الأولى في الملعب خلال الإصابة هي المنجية مع توفر جهاز الصعقة الكهربائية، وهنا يؤكد على ضرورة وجود هذا الجهاز في كل الملاعب.

وينصح حجيري بأن من يشعر بالأعراض الرئيسية عليه مراجعة طبيب قلب وتظهر بضيق التنفس وسرعة ضربات القلب ورفة في القلب وألم في الصدر، فجميعها أعراض لخلل في القلب وجميعها يمكن علاجها مبكرا.

ويشدد أن من ضمن الإجراءات الواجب اتباعها على كل فرد يريد أن يصبح رياضيا محترفا أن يقوم بفحوصات عامة للجسم ولصحة القلب على وجه الخصوص لعدم تعرضه للإجهاد، خصوصا من أصيب بفيروس كورونا والسبب أن هذا الفيروس قد يهاجم القلب ويعمل على تقليل كفاءته.