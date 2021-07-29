“الأزمات”: تغيب حوالي 200 ألف عن الجرعة الثانية من لقاح كورونا

عمان-الغد- أعلن نائب رئيس المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات العميد الركن حاتم الزعبي، الخميس، تغيب 600 ألف عن تلقي الجرعة الأولى من اللقاح الواقي من فيروس كورونا، وحوالي 200 ألف عن تلقي الجرعة الثانية.

وأشار عبر برنامج “صوت المملكة” إلى إعطاء 3749 جرعة “معززة” ثالثة من لقاح كورونا منذ البدء بإعطاء تلك الجرعة، التي ارتبطت بظروف العمل والسفر للخارج.

ووصلت حصيلة الجرعات المعطاة منذ بدء برنامج التطعيم مطلع العام الحالي إلى 5.155730 ملايين جرعة، منها 2.942904 مليون جرعة أولى، و2.212826 مليون جرعة ثانية.

وبلغ عدد المسجلين في منصة تلقي اللقاح 3.548124 ملايين، منهم 18321 مسجل خلال 24 ساعة.

وقال إن عدد متلقي اللقاحات يمثلون 65% من الفئة المستهدفة المحددة سابقا للوصول للحد الأدنى من المناعة المجتمعية، ويعادل حوالي 83% من الذين سجلوا في المنصة.

وأكد أن الجرعة واحدة لا تكفي للوصول لأقصى درجة من درجات الحماية خاصة في ظل وجود الأنواع المتحورة من الفيروس.

وأشار الزعبي إلى وجود كمية “مناسبة” من اللقاحات المتبقية ومعظمها من نوع “فايزر-بيونتيك”، عدا عن مئات الآلاف من الجرعات التي تأتي بشكل دوري وأسبوعي منتظم ومعظمها من نوع “فايزر-بيونتيك”.