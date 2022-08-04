“الأزمات” للأردنيين: حتى لا تشتعل سياراتكم احذروا المعقمات

حذر المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، اليوم الخميس، من أضرار الكتلة الهوائية الحارة التي تؤثر على المملكة.

ودعا المركز المواطنين إلى عدم التعـرض المباشر لأشعة الشـمس في أوقات الظهيرة، والإكثار من شرب السوائل، وعدم إشعال النار في المناطق الحرجية أو التي تحتوي على أعشاب جافة.

وشدد المركز على عدم السباحة إلا في الأماكـن المخصصة لذلك، وعدم ترك المعقمات داخل المركبة خلال ارتفاع درجات الحرارة؛ كونها تحوي مواد قابلة للاشتعال.

كما دعا المركز إلى عدم ترك الأطفال وحدهم داخل المركبة المغلقة والمركونة تحت أشعة الشمس.