“الأزمات”: 100 ألف اتصال تعاملت معها غرف العمليات

عمان- قال مدير وحدة الاستجابة الإعلامية في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات الناطق الرسمي الدكتور أحمد نعيمات، إن المركز يقوم بمتابعة معدلات الاستجابة لفرق الإسعاف والإنقاذ وكانت النتائج ضمن المعدلات، وهناك كفاءة في سرعة الوصول وفعالية عالية في القيام بالإجراءات اللازمة.

وأشار الدكتور نعيمات إلى أن غرف العمليات استقبلت أكثر من مائة ألف اتصال لغاية الآن وتلقى المركز وبالرغم من كونه غير مخصص لخدمة الجمهور 5 آلاف اتصال واستفسار تمت الإجابة عليها من قبل كوادر المركز.

وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أمس الخميس، أن المركز تابع التغذية الراجعة للمواطنين خصوصاً بما يتعلق بانقطاع التيار الكهربائي وإغلاق الطرق الفرعية، حيث تم تفعيل خطط الاستجابة بين شركات الكهرباء والفرق المساندة من أمانة عمان والبلديات ووزارة الأشغال، وكان هناك سرعة في الاستجابة مع وجود بعض الصعوبات جراء تراكم بعض سيارات المواطنين التي منعت فتح الطرق الفرعية او حدت من قدرة الفرق على إصلاح الأعطال.

وقال، إن المركز قام كذلك بمراقبة مستوى التدفق المائي داخل السدود وتحديداً سد الوالة، ومراقبة الأحوال العامة للطرق واجراءات الاغلاق الاحترازية لحماية وسلامة المواطنين وممتلكاتهم وبالتنسيق مع جهات انفاذ القانون وعلى رأسها مديرية الأمن العام، الى جانب مراقبة المعلومات المضللة والمزيفة وتوضيح الجهود الوطنية معلوماتياً واعلامياً من خلال البيانات الصادرة عن المركز والتحذيرات للحالة الجوية والتنسيق المؤسسي البيني مع المؤسسات كافة لبيان جهودها وارسال ملاحظات المواطنين لهذه الجهات عن طريق المركز بما يصله من تغذية راجعة من البيئة الرقمية او المعلوماتية او المعلومات التي تصل عبر مراكز الاتصال الخاصة بالمركز.

كما واشار إلى أن المركز قام بتفعيل الخطة الوطنية لمواجهة الأحوال الجوية، التي تم اعتمادها منذ العام 2017 وبالشراكة مع المؤسسات كافة الأمنية والوزارات، وتم تضمينها في فرضيات التمارين التي عقدها المركز خلال السنوات الاربع الماضية ومنها تمرين قوة الحق وتمرين درب الأمان.

وأوضح، أن الخطة تضمنت أن يكون المركز، هو مركز القيادة والسيطرة لباقي مراكز العمليات في الأجهزة الأمنية والوزارات في المركز إضافة إلى كافة المحافظات.

وبين أن المركز قام وبشكل استباقي بعمل خريطة مخاطر لسلاسل توريد الأغذية والأدوية وقياس مدى كفايتها في المستودعات، وإدانة عمل المخابز بالتنسيق مع وزاره الصناعة والتجارة والجهات ذات العلاقة.-(بترا- ليث المومني)