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“الأزمات”: 273921 شخصا تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا

منذ 3 ساعات
مواطن يتلقى اللقاح ضد فيروس كورونا -(تصوير: أمير خليفة)
مواطن يتلقى اللقاح ضد فيروس كورونا -(تصوير: أمير خليفة)

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عمان-الغد- أعلنت خلية الأزمة في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، أن إجمالي عدد الحاصلين على الجرعة الأولى من لقاح كورونا بلغ 273921 شخصاً، في حين بلغ إجمالي عدد الحاصلين على الجرعة الثانية من اللقاح 75921 شخصاً، وفق الإحصائيات الخاصة بلقاح فيروس كورونا على مستوى المملكة لغاية اليوم الخميس.
وأشارت إلى أن عدد المسجلين على منصة تلقي لقاح فيروس كورونا، بلغ 777825 شخصاً.

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