الأزمة المؤسسية و”كوفيد- 19″

جورج فريدمان* – (جيوبوليتيكال فيوتشرز) 8/12/2020

في كتابي المعنون “العاصفة قبل الهدوء” The Storm Before the Calm، كنتُ قد كتبت عن أزمتين وصلتا إلى ذروتيهما في عشرينيات القرن العشرين: أزمة اجتماعية اقتصادية؛ وأزمة مؤسسية. وقد ضربتنا الأزمة الأخيرة مؤخراً مثل إعصار.

هناك انعدام للثقة في المؤسسات الأميركية عابر للخطوط الأيديولوجية. الآن، يعتقد ربع الناخبين، بمن فيهم نصف الناخبين الجمهوريين، أن الانتخابات الرئاسية الأخيرة سُرقت من دونالد ترامب. وفي العام 2016، كان هناك اعتقاد شائع بأن التدخل الروسي ساعد ترامب على الفوز في الانتخابات. ورأت أجزاء أخرى من النظرية أن ترامب عقد صفقة مع الروس أو أنه تعرض لابتزازهم. ويبدو هذا كله مستمداً من مزاعم الخاسرين، ولذلك رفضه الجانب الآخر. لكن الطرفين يجادلان أخيراً بالشيء نفسه: أن المؤسسات الديمقراطية فاسدة ولا يمكن الوثوق بها.

لعل الأمر الأكثر إثارة للاهتمام هو التناظر. تعود أصول الادعاءات المتعلقة بترامب والروس إلى اختراق “اللجنة الوطنية الديمقراطية” و”ملف ستيل”، ثم توسعت إلى الخارج. وما يزال العديد من الديمقراطيين يعتقدون أن هذه الادعاءات صحيحة. وقد نشأت الادعاءات الحالية المتعلقة بانتخابات 2020 المسروقة من ترامب نفسه ومن المرجح أن يقبلها الجمهوريون لفترة طويلة. وحسب معرفتي الأكيدة، فإن أحد الادعاءات أو كليهما صحيح. لكن المؤكد أكثر هو أن الجمهور يجد أنه من الممكن أن يصدق بسهولة أكثر الادعاءات تطرفا.

هذا ما تبدو عليه الأزمة المؤسسية في البلاد. ثمة فصيل مستعد لأن يتبنى بسهولة حتى أكثر ادعاءات الفساد تطرفًاً، بينما تواجه هذه الادعاءات المعارضة والإدانة من فصيل آخر. وبالإجمال، يصبح الاعتقاد بأن الرئاسة فاسدة إطار الحياة السياسية.

وهذا شأن يتجاوز السياسة. وقد كتبتُ عن أزمة الخبرة: أولئك الخبراء الذين يعرفون مجالهم ببراعة، وإنما لا يمكنهم استيعاب عواقب أفعالهم خارج هذا المجال. كانت الحكومة الأميركية بعد الحرب العالمية الثانية قد تأسست على قدسية الخبرة. وقد تعرض هذا المبدأ منذ ذلك الحين للتحدي في العديد من المجالات، حيث أدى قصر نظر الخبراء إلى تقويض عمق هذا المبدأ.

الآن، أعادت جائحة “كوفيد-19” هذه الفكرة إلى الوطن. كان هناك أولئك الذين احتجوا بسلطة الخبراء الطبيين كأولوية. وكان هناك الذين جادلوا بأنه في غياب علاج للوباء، فإن الحل الذي قدمه الخبراء -ارتداء أقنعة الوجه والتباعد الاجتماعي- كان فعالًا بشكل هامشي فقط وتجاهل النتائج الاقتصادية والاجتماعية المدمرة المترتبة عليه. ولم تكن هناك سلطة مؤسسية واضحة يمكنها تحقيق توازن معقول بين الرؤيتين.

ولّدت الأزمة المؤسساتية بشكل حتمي أزمة سياسية. وانقسم النظام السياسي بين أولئك الذين قبلوا قسوة الحل الطبي وأولئك الذين لم يرغبوا في دفع ثمن الحل الطبي. ورأى أحد الفصيلين أن تهديد الفيروس كارثي. ورأى آخرون أن العلاج قصير الأمد أسوأ من المرض نفسه. وقام الجانب الأول بتشويه صورة الجانب الثاني وشيطنته، وبدأ الجانب الثاني في رؤية هجوم متعمد تشنه المؤسسات الفيدرالية على الحرية الفردية. وكان من الطبيعي أن يقفز السياسيون إلى جانب أو آخر، مكثفين بذلك العداء المتبادل بين الفصيلين، وجعلوا من هذا قضية سياسية مهيمنة.

ربما تكون اللقاحات هي النقطة الأكثر إثارة للاهتمام في الأزمة المؤسسية. فبمعنى محدود، ما تزال اللقاحات غير موثوقة بعد، خاصة بين المجموعات المتعلمة جيدًا المعادية لما ترى أنه علاجات غير طبيعية. ومع وجود “كوفيد-19″، أصبح هذا اتجاهاً أكبر وأوسع نطاقاً من عدم الثقة. وهنا يذوب التقسيم التقليدي لليمين واليسار. وما هو موجود الآن هم أولئك من جميع الأيديولوجيات الذين يتوقون إلى الحصول على لقاح، وأولئك من جميع الأيديولوجيات الذين سيرفضون تلقيه. ولطالما كان التشكيك في نزاهة الحكومة وكفاءتها مسألة جمهورية منذ “الصفقة الجديدة”، حتى عندما أصبح الحزب أكثر قوة. وكان دعم المنفعة الحكومية موقفًا ديمقراطيًا، حتى بعد أن فقد الحزب الديمقراطي السيطرة على تلك الحكومة. والآن ظهرت حركة تدعي لنفسها أيديولوجية جديدة -ولو أنها ليست واضحة بعد- موقفها الأساسي هو أنه لا يمكن الوثوق بالمؤسسات التي تحكم. وبعبارات أخرى، نحن نشهد ظهور حركة مناهضة للمؤسسات، والتي لا تتوافق مع السياسات التقليدية. وهي تبرز في قلب النموذج المؤسسي الحالي: افتراض أن الخبرة تحدد ما يجب القيام به.

حدث التحول المؤسسي الأخير خلال فترة “الكساد العظيم”. وهو يتعلق بالدور الذي يجب أن تلعبه الحكومة الفيدرالية في الاقتصاد الأميركي. ويثير التحول الحالي مسألة كفاءة الحكومة الفيدرالية نفسها في حل المشكلات التي تتجاوز نطاق أي مجال واحد من مجالات الخبرة. ومثلما غيّر “الكساد” النظام السياسي، فكذلك ستفعل هذه الأزمة أيضًا. وما هو واضح الآن هو أن “كوفيد-19” قد أثار مسألة الكفاءة المؤسسية في وقت أقرب وبغضب أكبر مما كنت أتوقع. والتقسيم الآن يتعلق بمدى كفاءة الخبراء في مجال واحد عندما يتعلق الأمر باتخاذ القرارات التي تضم العديد من المجالات. وإلى جانب ذلك، ثمة فشل السياسيين القيام بدور الحكَم في هذه القضية، حيث اختاروا بدلاً من ذلك استغلالها -إما بعبادة الخبراء أو معاملتهم بازدراء.

*George Friedman: خبير استشاري جيوسياسي معروف دوليًا في الشؤون الدولية، ومؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة “جيوبوليتيكال فيوتشرز”. وهو من بين أكثر المؤلفين مبيعاً حسب صحيفة “نيويورك تايمز”. أحدث كتبه “العاصفة قبل الهدوء: الخلاف الأميركي، الأزمة المقبلة في العام 2020، والانتصار اللاحق”، نُشر في 25 شباط (فبراير) 2020.

*نشر هذا المقال تحت عنوان: The Institutional Crisis and COVID-19