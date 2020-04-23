الأسئلة التي يتوجب على صناع السياسات طرحها على مصممي النماذج

أفرين صديقي وكافيري إيتشيتيرا*

كامبريدج – أعلن محافظ نيويورك اندرو كومو بتاريخ 8 ابريل ان ولايته نجحت في “تسطيح منحنى” جائحة كوفيد- 19 ولكن قبل اسبوعين فقط من ذلك التاريخ كانت النماذج المختلفة تتوقع ان ذروة دخول المرضى للمستشفيات في نيويورك يمكن ان تكون أضعاف عدد المرضى الذين دخلوا المستشفيات فعليا. لقد ذكر كومو متعجبا اثناء مقارنته العدد الفعلي للمرضى الذين دخلوا المستشفيات بعد اصابتهم بكوفيد-19 مع العدد المتوقع “كيف يمكن ان تأتي بمنحنى حقيقي مختلف تماما عن ما توقعه هولاء الخبراء؟”

ان السؤال الذي طرحه كومو يعكس التحدي الذي يواجهه صناع القرار عند التعامل مع نماذج متوقعه. عندما يكون هناك الكثير على المحك والتوقعات القائمة على اساس نماذج هي في واقع الامر دليل ارشادات اساسية، فكيف يمكن لصناع السياسات ان يمضوا قدما؟

ان هذا السؤال لا ينطبق فقط عند حدوث جائحة ما فلقد سلطت الازمة المالية سنة 2008 الضوء على قوة (ومخاطر) النماذج الاقتصادية والمالية علما انه سيكون هناك اعتماد متزايد على تلك الادوات في عصر البيانات الكبيرة والقوة الكبيرة المتعلقة بالحوسبة ونحن كعلماء يعملون بشكل روتيني على تصميم النماذج لغايات التحليل المتعلق بالسياسات ، نقترح اربعة اسئلة يتوجب على صناع السياسات طرحها عند استخدامهم لنتائج مثل تلك النماذج.

السؤال الأول: لماذا تم تصميم النموذج ؟

ان كل نموذج يبسّط الواقع وقرارات مصمم النموذج المتعلقة بما الذي يتوجب تبسيطه وكيف بالاضافة الى ما الذي يجب تضمينه أو تركه هي قرارات مبينية بشكل اساسي على الاسئلة التي تم تصميم النموذج لاستكشافها . ان الهدف المحدد للنموذج هو الذي على اساسه يتم تحديد اختيار المعادلات الرياضية والاساليب المستخدمة.

عندما يتم تعديل نموذج ما من اجل التحقيق في اسئلة لم يكن هذا النموذج مخصص لها في الاصل فإن مصداقية النتائج ستعتمد على القدرة على التقريب بين الاسئلة وتصميم النموذج فعلى سبيل المثال فإن نموذج تم تصميمه لتقدير استخدام أسرة المستشفيات يمكن ان يكون مختلف تماما عن نموذج يركّز على دينامية انتشار المرض والابعاد اللاحقة على السياسات.

ثانيا، ما هي الافتراضات الرئيسة للنموذج وهل هي جميعا صالحة للوضع القائم؟

ان مسألة السؤال الذي من أجله تم تصميم النموذج ليست المسألة الوحيدة المهمة فعلى سبيل المثال بعض النماذج الوبائية للامراض المعدية تفترض ان عدد السكان ثابت ويمكن ان يكون هذا الافتراض صحيحا في بعض المناطق ولكن ليس بالنسبة للمدن حيث يوجد عدد كبير من الناس –مصابين او أصحاء- يدخلون ويخرجون منها بشكل يومي.

ان الافتراضات الاخرى قد تتعلق بإي جوانب من الماضي ستبقى بدون تغيير في المستقبل. ان العديد من النماذج تقدم ببساطة سيناريو لمستقبل محتمل لو سارت الأمور بنفس الاتجاه التي سارت عليه بالماضي . ان مثل هذه التحليلات مفيدة لأنها تظهر ما الذي قد يحصل لو لم نتأقلم. ان هذه المعلومة قد تساعد في حشد الجهود التي تستهدف تجنب مستقبل غير مرغوب به والعمل للوصول الى مستقبل اكثر جاذبية.

ان مجتمعاتنا تتمتع بالحيوية ومعظم الناس يستجيبون بشكل مستمر للمعلومات الجديدة بدرجات مختلفة من التأخير وكنتيجة لذلك فإن ادخال توقع ما للحياة العامة يمكن أن يغير من مسار مستقبلي وعليه يتوجب على صناع السياسات ان يعرفوا ما هي جوانب العالم الحقيقي يفترض النموذج انها ثابته ويجب ان يسألوا كذلك كيف يمكن ان تتغير نتائج نموذج ما لو ان بعض من افتراضاته الرئيسة غير صالحة تماما لوضع محدد.

ثالثا، من أين تأتي البيانات التي يتم عمل النموذج على اساسها ومدى انطباقها على السياق الحالي؟

ان النماذج تستخدم بيانات لحساب نتائج محددة وعليه فإن من المهم جدا معرفة من اين جاءت تلك البيانات ومدى دقتها. طبعا يفضل ان تأتي البيانات من مصادر يمكن التعويل عليها وتغطي المنطقة التي سوف تشملها السياسة التي تتم مناقشتها وان تكون تلك البيانات حديثة بقدر الإمكان وفي واقع الأمر عادة ما تكون البيانات محدودة وليست دقيقة تماما أو من سياق مختلف ولو كان هذا صحيحا فيتوجب على مصممي النماذج إعلان ذلك بشكل واضح.

على سبيل المثال كانت بعض التقديرات الاولية عن عدد اسرة المستشفيات وسعة وحدات العناية المركزة التي سيحتاجها مرضى كوفيد-19 في الولايات المتحدة الاميركية مبنية على اساس بيانات من الصين ولكن الاطباء الاميركيين يستخدمون معايير مختلفة لادخال المرضى للمستشفيات مقارنة بنظرائهم في منطقة ووهان الصينية مما يعني ان مدى امكانية تطبيق البيانات الصينية سيكون محدودا.

يتوجب على صناع السياسات في كثير من الأحيان الاستفادة المثلى من البيانات المتاحة على الرغم من ضعفها .ان أخذ تلك العيوب بعين الاعتبار حسب الأصول يعطي سياق مهم للقرارات ويسلط الضوء كذلك على أهمية الحصول وبشكل عاجل على بيانات أفضل بأسرع وقت ممكن.

اخيرا، الى اي مدى تكون النتائج غير مؤكدة؟

ان التركيز على توقع وحيد بدون التأكيد حسب الأصول على الطبيعة غير المؤكدة لذلك التوقع يمكن ان يكون خطيرا ومكلفا . يتوجب على مصممي النماذج والتقارير الاخبارية التي تشير لتلك النماذج الإعلان وبكل وضوح عن مصادر اي نتائج غير مؤكدة والى اي مدى هذه النتائج غير مؤكدة وفي الوقت نفسه يتوجب على صناع السياسات ان يسعوا لفهم هامش الخطأ لنموذج ما وان يضعوا ذلك بعين الاعتبار عندما يتخذوا قرارا ما .

ان الاعتماد من قبل صناع السياسات على سيل متزايد من التوقعات المتعلقة بكوفيد-19 وغيره من القضايا المهمة يعني انه أصبح من المهم مقارنة بأي وقت مضى ان يطرحوا اسئلة عن كيفية عمل التوقعات. لا يمكن للنماذج توقع المستقبل بإتقان ولكن لو تم عمل تلك النماذج بدقة وتم استخدامها بشيء من الواقعية فإن تلك النماذج تصبح مثل التلسكوبات الموجودة بالسفن اثناء المطر حيث تعطينا صورا ضبابية تساعدنا على تمييز ما قد ينتظرنا وهذا يساعدنا على اتخاذ قرار فيما يتعلق بإيجاد مسار مختلف افضل.

*أفرين صديقي هي عالمة ابحاث في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وهي باحثة زائرة ومحاضرة غير متفرغة في السياسات العامة في مركز بيلفير للعلوم والشؤون الدولية في كلية هارفارد كينيدي.

*كافيري إيتشيتيرا هي زميل ما بعد الدكتوراه في مركز بيلفير للعلوم والشؤون الدولية في كلية هارفارد كينيدي .