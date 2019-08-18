الأسباب الأربعة لماذا يجب أن يكون جهازك التالي بنسخته الجديدة!Huawei P30 Pro

الجهاز المحدّث، والنسخة الجديدة من Huawei P30 Pro بـ 128 جيجابايت من المساحة الداخلية، جهاز فريد يقدم كل ما يتمنى المستخدم من مواصفات مما يؤهله لأن يكون جهازك التالي بلا أي منازع. وإليك الأسباب الأربعة التي تجعله كذلك:

كاميرا احترافية بكل معنى الكلمة

يأتي جهاز P30 Pro 128GB بكاميرا رئيسية رباعية أكثر من رائعة، بعدسة 40 ميغابيكسل ومستشعر SuperSpectrum، 20 ميغابيكسل بزاوية التقاط عريضة جداً، 8 ميغابيكسل بعدسة تيليفوتو وخاصية SuperZoom، بالإضافة إلى كاميرا رابعة من نوع TOF التي تقدم نسبة تقريب تصل إلى 50x. لقطاتك الأهم وذكرياتك الأجمل تستحق كاميرا بهذا المستوى، فسواء أثناء الليل أو في النهار، ومهما كانت ظروف الإضاءة المحيطة؛ تأكد بأنك ستحصل على أعلى صيغة ممكنة. ولحفظ أكبر كمية ممكنة من الصور والفيديوهات الخاصة بك يقدم الجهاز بنسخته الجديدة 128 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلي.

بطارية هائلة

تأتي بطارية P30 Pro 128GB بسعة 4200 مللي أمبير، تمنح المستخدم وقتاً طويلاً جداً في الشحنة الواحدة، مع خاصية الشحن فائق السرعة (من 0% إلى 70% خلال 30 دقيقة فقط). مع هذه الطاقة الكبيرة أصبح بإمكانك اللعب لأطول فترة ممكنة، واستخدام الكاميرا كيفما تحب والعديد من الاستخدامات الأخرى بحرية تامة.

تصميم انسابي عصري

يعتبر الجهاز الذي بين أيدينا من أكثر الأجهزة أناقة، بلون الكريستال المموج وبالزجاج ثلاثي الأبعاد المنحني، والالتقاء مع الشاشة ذات الـ 6.47 إنش من فئة OLED Dewdrop التي تعرض الألوان كما لم ترها من قبل!

مثالية المواصفات والسعر

مواصفات الجهاز، أناقته وتقنياته لم تدفع بسعره نحو “المبالغة” السوقية المعهودة، فسعره الآن لا يتجاوز 555 ديناراً فقط، ويأتي مع هدايا شراء مميزة (سماعات Freebuds Lite، 6 أشهر كفالة على الشاشة، 3 أشهر كفالة إضافية).