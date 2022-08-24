الأسبوع الثالث لدوري الدرجة الثانية ينطلق غدا

عمان – الغد – تنطلق غدا الخميس، منافسات الأسبوع الثالث من دوري الدرجة الثانية لموسم 2022.

وضمن منافسات المجموعة الثانية، يلتقي حرثا مع سحم عند الخامسة عصر الخميس على معلب الأمير هاشم، فيما يستقبل رباع السرحان نظيره دير علا عند الخامسة عصر الجمعة على ملعب السرحان، وبذات التوقيت يلتقي الحصن مع ذات راس على ملعب الأمير هاشم، قبل أن يحل الوحدة ضيفا على الخالدية عند الثامنة والنصف مساء على ستاد الأمير محمد.

ولحساب المجموعة الأولى، يلتقي صما مع الطيبة عند الخامسة عصر السبت على ملعب الأمير هاشم، وبذات التوقيت يواجه شباب نزال نظيره شباب حوارة على ملعب شباب الحسين، وجرش مع غور الصافي على ملعب جرش.

ويتصدر صما ترتيب فرق المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، يليه غور الصافي 3، الطيبة 2، شباب نزال وجرش وأم القطين وشباب حوارة نقطة واحدة.

في المقابل، تتشارك فرق حرثا وسحم والوحدة صدارة المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، ثم رباع السرحان والخالدية 3، الحصن 2، دير علا 1، وذات راس دون نقاط.