الأسبوع الثالث لدوري الدرجة الثانية ينطلق غدا

عمان – الغد – تنطلق يوم غد الخميس منافسات الجولة الثالثة لدوري الدرجة الثانية 2021.

ويلتقي في افتتاح مباريات الجولة شباب حوارة مع أدر، على ملعب الأمير هاشم، حيث تقام جميع المواجهات عند الرابعة عصرا.

وتقام الجمعة ثلاث مباريات، حيث يستقبل سحم نظيره الطيبة، على ملعب الأمير هاشم، ويلتقي شباب الحسين مع جرش على ملعب الأول، والحصن مع أم القطين على ملعب جرش.

وتختتم منافسات الجولة السبت، حيث يواجه حرثا نظيره الخالدية، على ملعب الأمير هاشم، والحمراء مع البادية، على ملعب السرحان، والعالية مع صما، على ملعب الهلالية، والوحدة مع الهاشمية، على ملعب سحاب.

وتتصدر فرق شباب حوارة، سحم، حرثا، ترتيب المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، يليه الطيبة 3، جرش 2، الخالدية، وأدر، وشباب الحسين بنقطة واحدة.

في المقابل، تستقر فرق أم القطين، الحصن، العالية، صما، الهاشمية بصدارة ترتيب المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، الوحدة 1، والحمراء والبادية دون نقاط.