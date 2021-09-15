الأسبوع الرابع لدوري الدرجة الثانية ينطلق غدا

عمان – الغد – تنطلق يوم غد الخميس منافسات الأسبوع الرابع لدوري الدرجة الثانية، بلقاء وحيد يجمع الهاشمية والعالية، على ستاد الأمير محمد.

وتقام الجمعة ثلاث مواجهات، حيث يلتقي أدر مع سحم على ملعب الطفيلة، والخالدية مع شباب الحسين على ستاد الأمير محمد، والطيبة مع حرثا على ملعب الأمير هاشم، حيث تقام جميع مباريات الجولة عند الرابعة عصرا.

وتختتم مباريات الجولة السبت، حيث يستقبل جرش نظيره شباب حوارة على ملعب جرش، ويحل الحصن ضيفا على صما على ملعب الأمير هاشم، ويلتقي البادية مع الوحدة على ملعب سحاب، وأم القطين مع الحمراء على ستاد الأمير محمد.

وتتصدر فرق حرثا وسحم ترتيب المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، شباب حوارة 5، الطيبة وجرش 3، أدر وشباب الحسين 2، والخالدية بنقطة واحدة.

في المقابل، يستقر العالية بصدارة ترتيب “الثانية” برصيد 7 نقاط، أم القطين والحصن 5، الهاشمية وصما والوحدة 4، الحمراء 3، والبادية دون نقاط.