الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم رئيسًا لجامعة البترا

قرر مجلس التعليم العالي الموافقة على قرار مجلس أمناء جامعة البترا بتعيين الدكتور رامي عبد الرحيم رئيسًا للجامعة، بعد انتهاء فترة عمل الأستاذ الدكتور مروان المولا والتي امتدت لثمانية سنوات متواصلة.

وحصل عبد الرحيم على الدكتوراه من جامعة بايرويث الألمانية عام 2003 في تخصص الكيمياء الفيزيائية وعلى وعلى درجتي البكالوريوس والماجستير في الكيمياء التطبيقية من جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية.

وتولى عبد الرحيم منصب عميد كلية الآداب والعلوم بجامعة البترا منذ عام 2018، كما تولى سابقًا عدة مناصب في الجامعة منها، نائب عميد كلية الآداب والعلوم، ورئيس قسم الكيمياء.

كما عمل كأستاذ مشارك في جامعة الملك فيصل في المملكة العربية السعودية.

ويملك عبد الرحيم 43 بحثًا منشورًا، و20 بحثًا منجزًا. وحصل على 19 جائزة عن أبحاثه المنشورة. وتولى عضوية 23 لجنة خلال عمله الأكاديمي، من بينها رئاسة مجالس الكليات – مجلس كلية الآداب والعلوم، ورئاسة المجلس الاستشاري لمركز التطوير الأكاديمي، ورئاسة المجلس التأديبي الابتدائي لأعضاء الهيئة التدريسية، كما ترأس عدة لجان وهي لجنة الخطط الدراسية ولجنة امتحان الكفاءة الجامعية ولجنة المجلس الاستشاري لكلية الآداب والعلوم، ورئيساً للجنة عمل حصول قسم الكيمياء على الاعتماد الألماني ASIIN.

ولدى الأستاذ الدكتور رامي عبدالرحيم خبرة كبيرة في مجال جودة التعليم وعمل مقررا للجنة إدراج جامعة البترا في الإطار الوطني للمؤهلات.