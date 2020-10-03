شركات وأعمال

الأستاذ الدكتور محمد علي الخلايلة رئيساً لجامعة العلوم الإسلامية العالمية

منذ دقيقة واحدة
جامعة العلوم الإسلامية العالمية

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان – قرر مجلس أمناء جامعة العلوم الإسلامية برئاسة سمو الأمير غازي بن محمد، تعيين الأستاذ الدكتور محمد علي الخلايلة رئيسا للجامعة.
يشار إلى أن الدكتور الخلايلة استاذا جامعيا تنقل بين عدة جامعات وشغل عدة مناصب أكاديمية منها نائب رئيس جامعة آل البيت وعميد كلية القانون في جامعتي مؤتة وال البيت كما أنه شغل منصب عميد كلية الدراسات العليا في الجامعة، وكان عضوا في مجلس التعليم العالي منذ عدة سنوات. والأستاذ الدكتور الخلايلة حاصل على درجة الدكتوراه في القانون العام من بريطانيا، وكان عضوا في مجالس أمناء عدة جامعات أردنية، وله العشرات من المؤلفات والأبحاث والدراسات العلمية. كما تولى رئاسة وعضوية العديد من المجلات العلمية المحكمة.

مقالات ذات صلة

شراكة جديدة تجمع بين “زين كاش” و”باسكت”

منذ دقيقة واحدة

” أورانج” تعلن الفائزين بجائزة “مشاريع التنمية المجتمعية” المحلية الرابعة

منذ دقيقة واحدة

“طيران الإمارات” توفر لعملائها بدبي أكشاكا لإنهاء إجراءات السفر

منذ دقيقة واحدة

قمة عمداء المدن تواصل فعاليتها افتراضيا برئاسة الرياض

منذ دقيقة واحدة
انتخابات 2020
38 يوما
#الأردن_ينتخب
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock