الأستاذ الدكتور محمد علي الخلايلة رئيساً لجامعة العلوم الإسلامية العالمية

عمان-قرر مجلس أمناء جامعة العلوم الإسلامية برئاسة سمو الأمير غازي بن محمد، تعيين الأستاذ الدكتور محمد علي الخلايلة رئيسا للجامعة.

يشار إلى أن الدكتور الخلايلة استاذا جامعيا تنقل بين عدة جامعات وشغل عدة مناصب أكاديمية منها نائب رئيس جامعة آل البيت وعميد كلية القانون في جامعتي مؤتة وال البيت كما أنه شغل منصب عميد كلية الدراسات العليا في الجامعة، وكان عضوا في مجلس التعليم العالي منذ عدة سنوات. والأستاذ الدكتور الخلايلة حاصل على درجة الدكتوراه في القانون العام من بريطانيا، وكان عضوا في مجالس أمناء عدة جامعات أردنية، وله العشرات من المؤلفات والأبحاث والدراسات العلمية. كما تولى رئاسة وعضوية العديد من المجلات العلمية المحكمة.



