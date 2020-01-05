الأسترالي برايس يفوز في المرحلة الأولى للدراجات بـ “رالي دكار”

الوجه (السعودية) – فاز حامل اللقب الأسترالي توبي برايس على دراجته “كاي تي أم” بالمرحلة الأولى من رالي دكار الصحراوي الذي انطلق الأحد ويقام للمرة الأولى في السعودية، بحلوله في صدارة المرحلة التي أقيمت بين جدة والوجه.

وأنهى برايس (32 عاما) الباحث عن لقبه الثالث في فئة الدراجات النارية في الرالي الصحراوي الأشهر، المرحلة الأولى التي امتدت على مسافة 752 كلم، متقدما بفارق دقيقتين وخمس ثوانٍ على الأميركي ريكي برابك (هوندا)، ودقيقتين و40 ثانية على النمسوي ماتياس فالكنر (كاي تي أم).

Arrancou o Dakar: Toby Price ganhou a primeira etapa – Motorcycle Sports –https://t.co/xn3Zx2zJuL pic.twitter.com/OMNH4Z9e1i — Desporto24 (@Desporto24PT) January 5, 2020

ويمتد الرالي على 12 يوما ومسافة نحو 7500 كلم في مختلف أنحاء السعودية، انطلاق من مدينة جدة على البحر الأحمر، امتدادا على الخط الساحلي الغربي للمملكة وصولا الى مدينة نيوم المستقبلية، وعبر الصحاري المختلفة في وسط البلاد، قبل الختام في القدية غرب الرياض.

وتأتي إقامة الرالي الصحراوي الأشهر في الأعوام الخمسة المقبلة في المملكة، ضمن مسعى سعودي لزيادة النشاطات الرياضية، في إطار “رؤية 2030” التي تسعى من خلالها الرياض الى تنويع مصادر الدخل والحد من الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات العامة.

وتقام النسخة الـ42 للرالي الأكثر شهرة عالميا للمرة الأولى في المملكة، في خطوة أثارت انتقاد منظمات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، وتأتي في ظل استراتيجية سعودية لاستضافة أحداث رياضية عالمية مختلفة. (أ ف ب)