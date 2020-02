الأسترالي تيم كاهيل سفيرا جديدا لمونديال قطر 2022

مدريد – سُمي أسطورة كرة القدم الأسترالية، تيم كاهيل، سفيرا جديدا للجنة العليا للمشاريع والإرث، الجهة المسؤولة عن تنفيذ مشروعات بطولة كأس العالم قطر 2022.

وعلى هذا النحو، ينضم لاعب نادي إيفرتون الإنجليزي السابق إلى نجوم آخرين مثل تشافي هيرنانديز وصامويل إيتو وكافو، حيث ذكرت اللجنة المنظمة في بيان أن تيم كاهيل يعرف الإمارة منذ 12 عاما وتربطه بها علاقات وثيقة.

وبدءا من الآن، سيعمل كاهيل البالغ من العمر (40 عاما) في الترويج للأنشطة والبرامج ذات الصلة بمونديال قطر.

وسيشارك في برنامج المسؤولية المجتمعية في اللجنة العليا، الذي يهدف إلى خلق أثر إيجابي في حياة الأفراد والمجتمعات عبر أنشطة مبتكرة ضمن مبادرات كرة القدم من أجل التنمية، وذلك على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي.

من جانبه، قال اللاعب السابق الذي شارك في نسخ المونديال أعوام 2006 و2010 و2014 و2018 إن “مشاطرة تاريخ مونديال 2022 في قطر سيكون عملا خاصا”.

وأضاف: “كان من حُسن حظي وجودي في سويسرا عند الإعلان عن فوز قطر بحق استضافة بطولة كأس العالم 2020 وأذكر الحديث حينها حول ملف قطر لاستضافة المونديال، وعرض الصور التوضيحية لبناء الاستادات ثم تفكيك أجزاء ومقاعد منها ونقلها لدول أخرى. كان كل ذلك في ذلك الحين مجرد أفكار، ونجح فريق ملف قطر في الاستفادة من التقنية المتطورة لإثراء تجربة المشجعين، ومن المبهر بالنسبة لي أن أشهد اليوم تحويل هذه التصورات إلى واقع يتجسد في الاستادات، وتقنيات تبريد الهواء، وغيرها”.

وأعرب الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث حسن عبدالله الذوادي عن سعادته بانضمام تيم كاهيل إلى أسرة سفراء مونديال قطر 2022.

Delighted to be back in Doha ahead of a very special announcement tomorrow. 9am local 🇶🇦 time.Stay tuned! #Qatar pic.twitter.com/axPQn5UQPi

— TIM CAHILL (@Tim_Cahill) February 9, 2020