الأسد ومبعوث بوتين يبحثان خطوات دفع العملية السياسية السورية

عمان – اتفق الرئيس السوري بشار الأسد، مع المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرينتييف، على مواصلة عمل البلدين لدفع عملية السلام السورية ومنع محاولات عرقلتها.

وذكرت الرئاسة السورية، في بيان أصدرته عقب اللقاء الذي جرى اليوم الجمعة، وشارك فيه أيضا نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، أن اللقاء “تركز حول الجهود المتواصلة لإحراز تقدم على المسار السياسي، وخاصة ما يتعلق بتشكيل لجنة مناقشة الدستور وآليات وإجراءات عملها، والمراحل الهامة التي وصلت إليها”.

وأفادت الرئاسة السورية بأن الطرفين توصلا إلى “اتفاق حول مواصلة العمل والتنسيق المكثف حول الخطوات التالية، وصولا إلى تحقيق النتائج المرجوة في إطار العملية السياسية وعدم السماح للدول التي تحاول إطالة أمد الحرب الإرهابية على سوريا بوضع العراقيل أمام هذه العملية”.-(بترا)