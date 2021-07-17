الأسد يؤدي اليمين الدستورية لولاية رابعة مدتها 7 سنوات

دمشق– أدى الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم السبت، اليمين الدستورية لولاية رابعة مدتها 7 سنوات.

وحسب الرئاسة السورية، حضر مراسم أداء القسم الدستوري للرئيس بشار الأسد، في قصر الشعب، رئيس وأعضاء مجلس الشعب.

كما شخصيات سياسية وحزبية وعسكرية ودينية، وأصحاب القصص البطولية من رجال الجيش العربي السوري، وعائلات الشهداء والجرحى.

بالإضافة إلى قامات علمية وثقافية وفنية، ووجوه إعلامية وأبطال رفعوا اسم سوريا عالياً في المحافل الرياضية الدولية، وأصحاب الأيادي البيضاء ممن عملوا وأجزلوا العطاء في المجالين الصحي والإنساني، وأمل سورية من الشباب السوري المبدع والمتميز.

وخلال مراسم أداء اليمين الدستورية، قال الأسد إن “أعداء سورية أرادوا تقسيمها ولكن الشعب السوري أطلق رصاصة الرحمة على مشاريعهم”.

وأضاف الرئيس السوري “أدعو كل من راهن على انهيار الدولة أن يعود إلى حضن الوطن لأن الرهانات سقطت وبقي الوطن”.-(سبوتنيك)