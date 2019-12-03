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“الأسرة البيضاء” تنظم بازارا خيريا لخدمة كبار السن

منذ 22 دقيقة

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عمان – الغد – تنظم جميعة الأسرة البيضاء بازارها الخيري السنوي، وذلك يوم السبت (14 الشهر الحالي) في منتدى الرواد الكبار بأم السماق.

وخصص البازار للعام الحالي للمساهمة في خدمة كبار السن. ودعت الجمعية المواطنين للمشاركة في البازار والمساهمة في خدمة كبار السن في دار الضيافة للمسنيين.

وقالت إن البازار يوفر كل ما تحتاجه الأسرة من مستلزمات البيت وبأسعار مناسبة.

وأوضحت أن سعر بطاقة الدخول للكبار فقط دينار واحد، فيما يخصص عائد مبيعات منتجات المشاركين للمسنيين والعارضين.

ودعت الراغبين بالمشاركة إلى الاتصال على الأرقام: 065529397 أو 0795806859.

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