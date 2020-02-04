الأسرة التربوية تنعى الوزير الأسبق محمد حمدان

عمان – الغد- نعى وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي والأسرة التربوية ببالغ الحزن والأسى وفاة، وزير التربية والتعليم الأسبق الدكتور محمد حمدان.

واستذكر النعيمي، بكل إجلال مسيرة الفقيد الحافلة بالعطاء والإنجاز التي يزخر بها تاريخه الناصع في العمل التربوي والتعليمي، والتي اعتبرها نقاطا مضيئة، ومشاعل هدى لأبناء الأسرة التربوية، مشيرا الى ما قدمه الفقيد من إسهامات جليلة في مجال الوقف التعليمي لدعم للمؤسسة التربوية، بعد ان تبرع ببناء مدرستين على نفقته الخاصة.

واضاف، الفقيد كان شريكا فاعلا في البحث عن دعم لتمويل بناء المدارس ومرافقها، وكرس وقته وجهده في السعي للرقي بالشأن التعليمي والتربوي وخدمة المسيرة التعليمية.

وتقدم النعيمي باسمه والأسرة التربوية لأهل الفقيد بأصدق مشاعر العزاء والمواساة، سائلين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.