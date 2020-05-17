الأسرة الرياضية تنعى اللاعب وليد الشقران

الرمثا – الغد – تلقى الوسط الرياضي المحلي مساء اليوم الاثنين خبرا حزينا بوفاة نجم المنتخب الوطني و نادي الرمثا السابق الكابتن وليد الشقران عن عمر ناهز الـ59 عاما.

ويعتبر الشقران من أبرز اللاعبين في صفوف نادي الرمثا في الثمانينات من القرن الماضي وهي الفترة الذهبية للفريق والتي حقق من خلالها لقبي بطولة الدوري لأول مرة في تاريخه.

وشكل الشقران مع رفيق دربه المرحوم خالد الزعبي ثنائي هجومي مرعب سواء بصفوف الرمثا او المنتخب الوطني وحققا معا الكثير من الانجازات والانتصارات.