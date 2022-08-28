الأسرى الفلسطينيون يحلّون الهيئات التنظيمية في السجون الاسرائيلية

حلّ الأسرى الفلسطينيون اليوم الأحد، الهيئات التنظيمية في كافة سجون الاحتلال الاسرائيلي وذلك في إطار عدد من الخطوات النضالية التي استأنفوها مؤخرا.

وبحل الهيئات التنظيمية للأسرى، ستكون إدارة سجون الاحتلال منذ اليوم مجبرة على مواجهة الأسرى كأفراد، وليس كتنظيمات.

وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان، إن هذه الخطوة تأتي كجزء من الخطوات النضالية التي استأنفها الأسرى مؤخرا، رفضا لمحاولة إدارة السجون التنصل من “التفاهمات” التي تمت في شهر آذار الماضي، وستنتهي هذه الخطوات بالإضراب المفتوح عن الطعام في الأول من أيلول المقبل، بمشاركة 1000 أسير، إذا ما استمرت إدارة السجون على موقفها الراهن.

وأصدرت لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة، بيانا يوم أمس السبت، قالت فيه: “نتجه نحو خطواتنا هذه بعد تعنت الاحتلال في التراجع عن قراراته المتعلقة بالنقل التعسفي، وذلك للتغطية على فشله الذريع في عملية “نفق الحرية” العام الماضي”.

وأعلنت اللجنة في بيانها، برنامج الأسرى النضالي للأسبوع الحالي، الذي يتصاعد يومًا بعد يوم، إذ سيرتدون ملابس إدارة السجون (الشاباص) غدا الاثنين، في الساحات وعلى العدد، وسيتم الشروع في الإضراب المفتوح عن الطعام في دفعته الأولى والمكونة من 1000 أسير يوم الخميس المقبل، حيث سيتم رفده بأفواج أخرى وفق آلية متفق عليها ومنظمة من قبل لجنة الطوارئ.

ودعت اللجنة جماهير الشعب الفلسطيني للوقوف إلى جانب أبنائهم الأسرى، وذلك من خلال الوقفات أمام المؤسسات الدولية، والتوجه إلى نقاط التماس مع الاحتلال.-(بترا)