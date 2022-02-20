الأسرى الفلسطينيون يعتصمون في ساحات السجون ويرفضون العودة للغرف

يستمر الأسرى الفلسطينيون بخطواتهم النضالية التي أعلنوا عنها في كافة السجون، والتي تتمثل اليوم الأحد، بالاعتصام في ساحات السجون أو ما تُسمى “الفورة” ورفضهم العودة للغرف، احتجاجا على إجراءات إدارة السجون التي أقرتها مؤخرًا، بحسب ما أكّد نادي الأسير.

ولفت نادي الأسير، في بيان صحفي، إلى أن إجراءات إدارة السجون تقع ضمن توصيات اللجنة التي شكلت في أعقاب نجاح ستة أسرى بانتزاع حريتهم من سجن “جلبوع”، (أعاد الاحتلال اعتقالهم)، حيث إن إدارة السجون تراجعت كعهدها عن الاتفاق المتمثل بوقف إجراءاتها التّنكيلية المضاعفة والتضييقات بحقّ الأسرى.

وكان الأسرى ومن كافة الفصائل قد شكلوا لجنة طوارئ وطنية، لإدارة المواجهة الراهنة، حيث توافقوا على برنامج نضالي تدريجي، حتى تحقيق مطالبهم.

وأشار النادي إلى أن الأسرى ماضون بخطواتهم النضالية، التي ستكون مرهونة برد إدارة السجون على مطالبهم، وأبرزها وقف الإجراءات التنكيلية والعقابية التي أقرتها مؤخرا. (وفا)