الأسرى ينتفضون في سجون الاحتلال ويحرقون زنازينهم في “النقب” و”مجدو”

عمّان – تشهد عدة أقسام في سجن “النقب” الصحراوي وسجن مجدو مواجهات بين الاسرى والسجانيّن، بعد بدء الاحتلال بنقل أسرى الجهاد الإسلامي.

وبحسب مصادر فلسطينية، توترت الاوضاع في كافة الأقسام في السجنين، وقام الأسرى، بإحراق عدة غرف، تزامناً مع استقدام قوات إضافية من وحدات القمع .

وقالت تقارير عبرية، إن قوات من جيش الاحتلال تستعد لاقتحام زنازين الأسرى في سجن النقب من أجل قمعهم.

من جهتها، اوضحت جمعية “واعد” الفلسيطينية، أن الأسرى في كل السجون قرروا عدم تنفيذ أي قرار يتعلق بنقل وتفريق الأسرى، والمواجهة مهما كلف الثمن.

في ذات السياق، صرح المتحدث باسم أسرى حركة الجهاد الاسلامي، أن قوات كبيرة من قوات القمع التابعة لمصلحة السجون، تقتحم في هذه الاثناء، أقسام1 و4 و5 و7 في سجن “ريمون”، ضمن العقوبات التي قررتها منذ فرار الاسرى من سجون جلبوع ، وبدات بتوزيع أسرى حركة الجهاد على باقي أقسام الفصائل الأخرى، وسط حالة من التوتر والاستنفار والتهديد باحراق الاقسام .

وطالبت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ومن خلال وسائل الإعلام وعلى الملأ، المجتمع الدولي ومؤسساته وفي مقدمتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بالتحرك الفوري لوضع حد للنازية الإسرائيلية التي تمارسها إدارة سجون الاحتلال ووحدات القمع في هذه اللحظات في سجن النقب الصحراوي.

وأوضحت الهيئة، في بيان، أن قسم 6 في السجن يتعرض لهجمة بشعة، حيث تم اقتحامه من قبل وحدات خاصة مدججة بكل أنواع الأسلحة والكلاب البوليسية، ومدعمة بعدد كبير من جنود الاحتلال الذين استدعوا بشكل عاجل من قاعدة عسكرية قريبة ورافقتهم سيارات إسعاف، حيث يقومون بتكبيل أيدي وأرجل المعتقلين، ويلقون بهم خارج القسم ويباشرون بالاعتداء عليهم، ورد الأسرى على ذلك بإحراق 7 غرف وإشعال النيران فيها.

وحذرت الهيئة من هذا الصمت الدولي المعيب، وقالت: “إن استمرار التصعيد بهذا الشكل يعني حربا حقيقية داخل السجون والمعتقلات، والمساس بحياة أسرانا لن يقابل إلا بمواجهة حقيقية ترتقي إلى مستوى الأحداث داخل السجون وخارجها، ولن نقبل بتحويل أسرانا إلى فريسة لتغطية حكومة الاحتلال وأجهزتها العسكرية على انكسارها أمام بطولة وعزيمة 6 أسرى، كسروا المنظومة الأمنية لأكثر سجن تغنت بتحصيناته إدارة السجون”. (وكالات)