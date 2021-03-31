الأسعار الجديدة للسكر والزيوت النباتية

عمان – الغد – قررت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين المهندسة مها علي تحديد سقوف سعرية لمادتي السكر والزيوت النباتية اعتبارا من صباح يوم غد الخميس الموافق 1/4/2021 بحيث يتم التنافس دونها من قبل التجار.

وجاء القرار بموجب المادة 7 من قانون الصناعة والتجارة (18) لسنة 1998 وتعديلاته وذلك لغايات ضبط السوق والحفاظ على استقرار الأسعار في السوق المحلي لا سيما في ظل الارتفاعات التي تشهدها الأسواق العالمية على بعض السلع الغذائية الأساسية وانعكاسها على السوق المحلي.

وبينت الوزارة ان تحديد السقف السعري للسلعة لا يمنع من قيام القطاعات التجارية بعمل العروض والتنزيلات بأسعار اقل من السقوف السعرية المحددة. هذا وقد عقدت الوزارة عدة اجتماعات مؤخرا مع غرفة صناعة الأردن وغرفة تجارة الأردن وممثلي المنتجين المحليين والتجار لهذا الغرض.

ووفقا للقرار ستقوم الوزارة بعملية مراجعة دورية للسقوف السعرية في ضوء المتغيرات التي قد تطرأ على السوق لاحقا.

وأكدت الوزارة أن فرق الرقابة على الأسواق في مختلف المحافظات ستتابع مدى الالتزام بالقرار واتخاذ الإجراءات بحق المخالفين.

وبينت الوزارة أن الزيوت النباتية والسكر تتوفر في أسواق المؤسستين الاستهلاكيتين المدنية والعسكرية ضمن أسعارها الاعتيادية وبكميات كافية.

كما تتوفر كافة السلع الأساسية في الأسواق المحلية بكميات كافية تغطي حاجة الاستهلاك المحلي ودعت الوزارة المواطنين للإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بالبيع بسعر أعلى من السقوف السعرية المحددة وذلك على رقم هاتف الشكاوى لوزارة الصناعة والتجارة والتموين 5661176/06 وصفحة الوزارة على الفيس بوك.

ويبين الجدول التالي السقوف السعرية لمادتي السكر والزيوت النباتية اعتبارا من صباح يوم غد الخميس.

الصنف

السعة / الوزن

السقف السعري الأعلى للبيع المستهلك/ دينار

زيت الذرة المنتج محليا

1.5 لتر

2.50

1.8 لتر

3.00

4 لتر

5.30

زيت الذرة المستورد

1.5 لتر

2.65

1.8 لتر

3.10

3 لتر

5.15

زيت عباد الشمس المنتج محلي

1.5 لتر

2.10

1.8 لتر

2.45

3 لتر

4.10

4 لتر

5.35

زيت عباد الشمس المستورد

1.5 لتر

2.35

1.8 لتر

2.80

3 لتر

4.70

السكر

1 كغم

0.50

4 كغم

1.85

5 كغم

2.30

10 كغم

4.60