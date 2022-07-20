الأسمر: المنافسة الراقية تحفز الفنان و”اشهد يا كون” إهداء للشعب الفلسطيني

أحمد الشوابكة- يمتلك الفنان الأردني المغترب رائد الأسمر، قدرات غنائية مميزة، توجها بإصدار العديد من الأغاني بمختلف اللهجات العربية، كان آخرها أغنية باللهجة الفلسطينية الشعبية الحماسية بعنوان “اشهد يا كون” من كلمات وألحان وائل الشرقاوي، وتوزيع موسيقي محمد القيسي التي أهداها إلى الشعب الفلسطيني الشقيق؛ حيث تم تصوير الأغنية على نظام الفيديو كليب بإدارة المخرج جابر القيسي الذي استطاع أن يوائم كلمات الأغنية مع المشاهد المصورة في الفيديو الذي يسهم بدرجة كبيرة بانتشار الأغنية، وبشكل واسع النطاق.

ويفضل الأسمر المقيم حالياً في أبو ظبي والحاصل على درجة الماجستير في هندسة الأجهزة الطبية، طرح أغانيه على نظام “السنجل”، معتبراً أن ذلك سيعطي لكل أغنية حقها في الانتشار، وفق ما قاله.

وصدح صوت الأسمر في أرجاء الولايات المتحدة الأميركية ودول أوروبا مع كبار الفنانين أثناء إحيائهم حفلات أقيمت على مسارحها وقاعاتها الفنية، وأدى في مختلف حفلاته وسهراته التي يتابعها عدد كبير من أبناء الجالية العربية في أميركا، ومن قبل جمهور أجنبي ليس بالقليل، لكبار المطربين العرب أمثال: عبد الحليم حافظ وفيروز وأم كلثوم ومحمد عبد الوهاب وغيرهم، بحسب ما ذكر، مؤكداً أنه لم يكن يعي تماماً عشق الجاليات العربية الفائض للطرب العربي الأصيل.

وأشار إلى أن ثمة (عجقة) تعج الساحة الفنية العربية من المغنين الذين لا يمتون بصلة للطرب الجاد والمتزن، ما أدى، بحسب الأسمر، في تصريحه لـ”الغد”، على هامش زيارة لمدينته عمان في ستوديو محمد القيسي لتسجيل أغنية “اشهد يا كون”، إلى الإسهام في هبوط قيمة الكلمة واللحن، ويعود ذلك، كما يرى، إلى غياب الرقابة على المنتج الغنائي، مؤكداً أن هناك مطربين متميزين ما يزالون يحافظون على المستوى الراقي للكلمة واللحن.

وقال صاحب أغنية “يا قمر عالي” وهي من التراث الأردني، إن وجود أي فنان جيد في المشهد الموسيقي العربي هو أكبر حافز بالنسبة إليه لينتج أغاني جميلة، لأنه يحب المنافسة الراقية التي تدفعه ليعطي أجمل ما عنده، كما تحدث عن علاقته بالديجيتال ومواقع التواصل الاجتماعي ويوتيوب، فقال إنه فنان شاب يعيش عصره، وعليه أن يكون مواكبا، واعترف بأن الديجيتال أسهم كثيرا في التسويق لأغانيه، طامحاً لأن يصل صوته إلى الساحة الغنائية العربية والعالمية، وخاصة في غربته.

ويؤمن الأسمر بقناعة أن يكون الفنان صاحب موقف، وأن ينحاز للقيم الإنسانية للحفاظ على التراث الغنائي بمعالجات معاصرة دون مساس باللحن الأصلي، مؤكداً أن ثمة ارتباطا واضحا بالفكر الإنساني والمشاعر الخلاقة؛ فالفنان يسعى بفن له ديمومة تكسر حدود الأطر بغرض إرسال رسالته الإبداعية، فبحسبه “الإبداع ليس نزوة عابرة، بل هو بقاء وديمومة، ولا شك أن الفنان والمثقف يرسمون خطى الإنسان الواعي”، مشيرا إلى أن كلمة فنان ليست مجرد لقب يتنافس عليه الفنانون بقدر ما يكون المهمة الأساسية، وهي قيادة الإبداع لتحقيق الذوق الحسي للناس.

وقال “إن للفن دورا وتأثيرا كبيرا في حياة الفرد والمجتمع، وأثره بالسلوك وتغيير القناعات بالإيجاب أو السلب، حسب من يستخدمه ويصنعه ويقدمه”، مشيراً إلى أن الفن لا وطن له، ولذلك فإن الفنان الحقيقي يمكن أن ينجح في أي مكان، بما أنه يقدم الفن الجيد والمرغوب الذي يرضي ذوق الجمهور ويشبع حاجته.

ويجيد الأسمر الغناء باللهجات العربية كافة؛ حيث يرى الفنان أنه “من الضروري أن يغني المطرب بكل اللهجات العربية، حتى يستطيع إيصال فنه للشعوب، فنحن سفراء لوطننا العربي”. وعبر عن شعوره بالضيق حينما يجد هجوما على مطرب عربي لغنائه بـ”لهجة أخرى غير لهجة وطنه”، فجميع الأوطان عربية، و”لا يمكن تحجيمها داخل إطار حدود دولة بعينها”.

وأكد الأسمر، في ختام حديثه، أنه سيستمر في غنائه بجميع اللهجات العربية، بعد أن قدم الكثير من الأغاني باللهجة غير الأردنية، ولاقت آذانا صاغية، وخصوصا أغنية “الغربة”، الخليجية “خل الزعل”، و”عشرة على عشرة “، إضافة إلى كفرات من الأغاني التي سجلها بصوته.