الأسهم الخليجية تترنح ومؤشرا الرياض ودبي الأفضل أداء

سيف السيد

عمان – اختتمت أسواق المال الخليجية تداولات الأسبوع الماضي على تباين بين من اتشحت باللون الأخضر وأخرى استساغت المكوث في الأحمر على وقع تزايد انتشار فيروس كورونا المستجد الذي أنهك اقتصادات كبرى وهز أسواق المال في العالم أجمع.

وفي سياق الأداء المتباين، واصل مؤشر سوق الرياض صعوده للجلسة الثامنة، ليتجاوز مستوى 7000 نقطة، ليتبعه مؤشر سوق دبي الذي ارتفع بنسبة 3.5 %، ليسجلا أداء قويا بخلاف مؤشرات الكويت وقطر والبحرين.

وارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية، بختام تعاملات جلسة الأسبوع، بنسبة 0.10 % ليكسب 7 نقاط وليغلق عند المستوى 7006 نقطة، وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية، أكبر الأسواق العربية، 239 مليون سهم بقيمة 4.8 مليار ريال.

وسجل الأسبوع الماضي ارتفاعا لمعظم الأسهم في سوق الرياض، حيث سجلت أسهم 155 شركة ارتفاعا، مقابل تراجع أسهم 37 شركة، واستقرار أسهم 3 شركات

وارتفع سعر سهم أرامكو السعودي ليبلغ 32.05 ريال، بزيادة نسبتها 0.16 %، مدعوما بأنباء تخفيض إنتاج النفط المرتقب.

وشهد الأسبوع الماضي موافقة منظمة أوبك والمنتجين خارجها على تخفيض إنتاج النفط بمقدار 10 ملايين برميل يوميا اعتبارا من 1 أيار (مايو) ولمدة شهرين مبدئيا.

وسجلت السعودية، حتى مساء أمس 3287 إصابة بفيروس كورونا المستجد وأودى بحياة 44 شخصا في المملكة السعودية التي تحتل المرتبة الأولى عربيا بعدد الإصابات.

كما ارتفعت بورصة دبي بنسبة 3.5 % لتسجل مكاسب بقيمة 6.46 مليار درهم. وأنهى مؤشر سوق دبي المالي عند المستوى 1830 نقطة، مدعوما بارتفاع 8 قطاعات على رأسها العقارات.

وسجلت الإمارت، حتى كتابة هذا الخبر، 2990 إصابة بفيروس كورونا الذي أودى بحياة 14 شخصا في دول الدولة.

من جهتها، تراجعت بورصة الكويت بختام تداولات الأسبوع الماضي بنسبة 2.59 %، منزلقة 122 نقطة ولينهي المؤشر العام عند مستوى 4596 نقطة.

وبلغ حجم التداول في البورصة الكويتية 62.9 مليون دينار كويتي من خلال 15.2 ألف صفقة وعبر تداول 187.1 مليون سهم.

وكما الأداء الكويتي، تراجع مؤشر سوق البحرين بنسبة 0.22 % ليغلق عند المستوى 1300 نقطة، مدفوعا بتراجع أسهم قطاع البنوك.

ولم تسجل دولة الكويت غير حالة وفاة واحدة بالفيروس المستجد، حتى مساء أمس، في حين بلغ عدد المصابين 993 شخصا.

وبلغ حجم التداول في البورصة البحرينية 282.8 ألف دينار بحريني من خلال تداول 1.5 مليون سهم.

التراجع البحريني قاده قطاع البنوك بانخفاض نسبته 18 % في حين ارتفع مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 4.71 %.

بجورها، تراجعت بورصة الدوحة بختام نداولات الأسبوع بنسبة 0.45 % وليغلق المؤشر العام عند المستوى 8989 نقطة، مدفوعا بتراجع 4 قطاعات.

وبلغ حجم التداول في بورصة الدوحة بجلسة نهاية الأسبوع 285 مليون ريال عبر تنفيذ 11.2 ألف صفقة وتداول 166 مليون سهم.

وحصد فيروس ( كوفيد – 19) أرواح 6 أشخاص في قطر، فيما بلغ عدد المصابين في الدولة 2512.

وعاليما بلغ عدد المصابين بالفيروس المستجد زهاء 1.7 مليون شخص، في يقارب عدد الوفيات من المائة ألف شخص.

وما تزال أميركا تتربع على عرش العالم الكورني باقترابها من 500 ألف مصاب، و17 ألف حالة وفاة.

وكان البنك الفدرالي الأميركي بادر بإعلان قروض جديدة بقيمة 2.3 تيرليون دولار لدعم اقتصاد الولايات المتحدة.

[email protected]