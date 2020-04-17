الأسهم الخليجية ترتعش أمام صدمة مزدوجة

سيف السيد

عمان – واصلت أسواق المال الخليجية تسجيل الخسائر خلال الأسبوع الماضي مرتعشة تحت وطأة تراجع الطلب على النفط واستمرار انخفاض الأسعار.

وتعرضت الأسواق الخليجية لصدمة مزدوجة تتمثل في أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد من جهة، وانهيار أسعار النفط.

وقادت بورصة السعودية، أكبر الأسواق العربية، التراجع في الأسواق الخليجية بعد توقعات بعودة الطلب إلى مستوياته في العام 2012.

وتوقعت الوكالة الدولية للطاقة انهيار الطلب العالمي على النفط بسبب الشلل الاقتصادي الدولي الناجم عن تفشي فيروس كورونا المستجدّ.

واعتبرت الوكالة في تقريرها الشهري أن هذا الانهيار “التاريخي” سيعيد الاستهلاك العالمي للنفط إلى حوالي 90.6 مليون برميل في اليوم وهو المستوى الذي سجل قبل 8 أعوام.

وتراجع مؤشر السوق السعودية بنسبة 5.3 % خلال الأسبوع ليفقد 374.55 نقطة.

وسجلت الأسهم السعودية خلال جلسة نهاية الأسبوع أسوأ أداء يومي لها

منذ 17 جلسة.

كما هبط مؤشر سوق دبي ليتكبد خسائر أسبوعية نسبتها 1.96 % وليفقد 37.12 نقطة. وأنهى مؤشر السوق تداولاته عند المستوى 1,859.

وفي أبو ظبي، هبط مؤشر السوق بنسبة 3.83 % ولينهي عند المستوى 3.969.

وباعت أبوظبي سندات بقيمة 7 مليارات دولار، بعد أن باعت قطر سندات بقيمة 10 مليارات دولار.

وفي الدوحة، تراجع مؤشر السوق ليفقد ما نسبته 3 % بجلسة نهاية الأسبوع لينهي عند المستوى 8576.32 نقطة، بضغوط هبوط 6 قطاعات.

وبلغ حجم التداول في بورصة قطر 122.4 مليون سهم بلغت قيمتها 367.2 مليون ريال عبر تنفيذ 13.5 ألف صفقة.

وتسعى دول الخليج إلى تأمين سيولة إضافية في ظل انخفاض أسعار النفط وتفشي فيروس كورونا.

واحتلّت كل من السعودية والإمارات وقطر المراكز الثلاثة الأولى على مستوى أعلى الإصابات المسجلة بفيروس كورونا “كوفيد – 19” من بين الدول العربية.

وتتربع المملكة العربية السعودية على رأس قائمة العالم العربي بعدد الإصابات بـ6380 إصابة، تليها الإمارات بـ5825 إصابة، ثم قطر بـ4103 إصابات، وبعدها البحرين بـ1700 إصابة، تليها الكويت بـ1524 إصابة، وأخيرا سلطنة عُمان بـ1019 إصابة.

من جهتها، هبطت أسهم الكويت بجلسة نهاية الأسبوع 0.44 % ليفقد المؤشر 20.74 نقطة. مدفوعا بضغط من هبوط 7 قطاعات على رأسها البنوك.

وخلال الأسبوع الماضي، تراجعت أسعار الخام إلى أدنى مستوياتها في 18 عاماً بعد أن أعلنت الولايات المتحدة عن زيادة أسبوعية غير مسبوقة في مخزوناتها.

وكان مجلس التعاون الخليجي وافق نهاية الأسبوع الماضي على اقتراح دولة الكويت بإنشاء شبكة أمن غذائي خليجية متكاملة موحدة، وذلك لتحقيق الأمن الغذائي النسبي لدول المنظومة لمواجهة أزمة فيروس كورونا الذي يستمر في الانتشار في الدول الخليجية.

وجرى اتخاذ القرار بعد اجتماع عن بعد لوزراء التجارة والصناعة بالدول الخليجية، من أجل التصدي لتداعيات وآثار وباء كورونا.

وارتفعت أعداد الوفيات نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد حول العالم، لتتجاوز 150 ألف وفاة، وليتجاوز عدد المصابين بالفيروس 2.2 مليون مصاب.