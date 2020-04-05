الأسواق الحرة تتبرع بمليون دينار لحساب “همة وطن”

عمان-الغد- قرر مجلس إدارة الأسواق الحرة الأردنية اليوم المساهمة بصندوق همة وطن بمبلغ مليون دينار دعما لجهود وزارة الصحة ومؤسسات الوطن في مواجهة انتشار وباء فايروس كورونا المستجد .

وأكد المهندس هيثم المجالي مدير عام الاسواق الحرة الاردنية ان هذه المساهمة هي جهد متواضع تتقدم فيه الاسواق الحرة كأحد المؤسسات الوطنية الاردنية التي حققت نجاحات واسعة في ظل السياسة الحكيمة لجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين وفي اجواء الامن والاستقرار الذي تتمتع به المملكة ومن هنا تأتي مساهمة الاسواق لتؤكد دور هذا الصرح الاقتصادي لدعم الوطن في الظرف الراهن الذي يتهدده وباء استشرى في دول العالم ولفت المجالي ان صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي هو اكبر مساهمي الاسواق الحرة الاردنية.

ويذكر ان شركة الاسواق الحرة واكبت الأزمة منذ اندلاعها في العالم وانطلاق الملف الوطني لمجابهة المرض حيث أطلقت عدة مبادرات تتعلق بدعم مؤسسات في الدولة بعشرات الآلاف من الكمامات والألبسة الواقية ومواد التعقيم كما قامت باجراءات كبيرة في معرضها الرئيسي في عمان واتخذت العديد من الإجراءات الاحترازية الأخرى في عملها وسط اهتمام وتقدير وطني واسع.