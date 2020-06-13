الأسواق الحرة تعد خطة لتجاوز أزمة كورونا

عمان -قال الرئيس التنفيذي لشركة الأسواق الحرة الأردنية المهندس هيثم المجالي، إن خطة الأسواق حاليا هي التكيف مع الوضع حتى التعافي من اثر كورونا على القطاعات كافة.

وأضاف أن هدفنا الآن هو الحفاظ على عملياتنا الداخلية، وان استراتيجيتنا سليمة بالتركيز على الترويج لعملياتنا مع الاستمرار بتزويد العملاء بمنتجات ذات الجودة.

وبين ان حظر السفر من وإلى المملكة بسبب كورونا، دعانا لإغلاق جميع متاجرنا في البداية، ثم بدأنا بعمليات بسيطة في متجرنا الدبلوماسي وسط مدينة عمان، وبعض العمليات في متاجر الشحن لدينا في حدود الكرامة، مشيرا إلى ان فيروس كورونا أثر على 19 متجراً برياً وبحرياً تابعا للشركة.

وأكد المجالي أن شركة الأسواق الحرة كانت تقوم ببناء مجمع ترفيهي وتجاري في مدينة العقبة بمساحة 21 الف متر مربع قبل انتشار الوباء ليكون وجهة تسوق وترفيه للعائلات والسياح، وكان من المقرر افتتاحه هذا الصيف، حيث تم الانتهاء من البناء تقريبًا.

وقال إنه سيتم استئنافَ العمل به اليوم على أن يتم إنهاء المشروع وإعادته إلى الحياة في أقرب وقت ممكن.

وأوضح أن الحكومة اعلنت أخيراً عن أمري دفاع يهدفان إلى حماية مصالح شركات القطاع الخاص وموظفيها، اضافة إلى البرامج التي اطلقتها الحكومة لمساعدة الشركات، لافتا إلى إن الشركات التي اضطرت لتنفيذ الإغلاق التشغيلي الكامل بإمكانها التقدم بطلب لدفع 50 بالمئة فقط من الأجور لموظفيها الذين لم يسبق لهم العمل بسبب الإغلاق.بترا