الأسواق تنشط مع قرار حظر التجول الشامل وقرب حلول رمضان

طارق الدعجة

عمان- تشهد الاسواق حركة تجارية نشطة على شراء السلع الاساسية والغذائية منذ ثلاثة ايام، وذلك مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، وفرض حظر تجول شامل لمدة يومين اعتبارا من يوم غد (الجمعة)، وفق ما قال عاملون بالقطاع.

وأكد هؤلاء في حديث لـ”الغد” توفر جميع السلع الغذائية والأساسية بالسوق المحلية بكميات كبير وعند مستويات اسعار مستقرة لأغلب الاصناف.

وشهدت اسعار اللحوم الحمراء ارتفاعا بنسب تراوحت بين 14 % الى 33 % مقارنة بالمستويات التي سجلتها قبل نحو ثلاثة اسابيع، حيث وصل سعر كيلو اللحوم البلدية 12 دينارا بعد ان كانت تباع بـ9 دنانير، في حين بلغ سعر كيلو اللحوم المستورة الطازجة 8 دنانير بعد ان كانت تباع بـ7 دنانير.

كما ارتفعت أسعار منتجات التعقيم (الجل والسبيرتو) في السوق المحلية بنسبة 35 % خلال اليومين الماضيين، رغم اعفاء الحكومة الكمامات ومعقمات الايدي من الضريبة العامة على المبيعات، بهدف ضبط أسعارها وتخفيضها ولتكون بمتناول الجميع، علما أن المادتين تخضعان لضريبة المبيعات بنسبة 16 %.

وأجرت “الغد” جولة محدودة على عدد من الاسواق بالعاصمة حيث لوحظ وجود اقبال على شراء السلع الغذائية والأساسية وحركة تسوق منظمة، بحيث يتم السماح بدخول اعداد محددة من المواطنين لتأمين احتياجاتهم، وذلك التزامنا من اصحاب المحال التجارية بتعليمات السلامة والوقاية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال الناطق الاعلامي للمؤسسة الاستهلاكية المدنية محمد القيسي، إن اسواق المؤسسة بدأت تشهد حركة تجارية نشطة على شراء مختلف السلع منذ ثلاثة ايام.

وبين القيسي أن الحركة التجارية تتركز على شراء السلع الاساسية والغذائية خاصة الرمضانية منها، مؤكدا توفر جميع الاصناف داخل اسواق المؤسسة بكميات تلبي احتياجات المواطنين وعند مستويات اسعار مستقرة بنفس التي سجلتها العام الماضي.

وقال مدير عام سلسلة مراكز تجارية الدكتور ليث هلال، إن الاسواق بدأت تشهد حركة تجارة ملحوظة خلال اليومين الماضيين تزامنا مع قرار فرض الحظر الشامل الذي يبدأ اليوم (الجمعة) وقرب حلول شهر رمضان المبارك.

وأكد هلال توفير جميع السلع الاساسية والغذائية بكميات تزيد عن احتياجات المواطنين وبأصناف واسعة للمنتج الواحد بما يناسب دخول المواطنين وذات جودة عالية.

وتوقع هلال أن تنشط الحركة التجارية بشكل كبير خلال الاسبوع المقبل تزامنا مع بدء العد التنازلي لحلول الشهر الفضيل، مؤكدا استقرار السلع الرمضانية عند نفس المستويات التي سجلتها العام الماضي.