الأسيران المحرران “اللبدي ومرعي” يصلان أرض الوطن- صور وفيديو

حمزة دعنا وحابس العدوان ومراد ميرزا

عمان- الأغوار – وصل الأسيران المحرران من سجون الاحتلال الإسرائيلي، هبة اللبدي وعبدالرحمن مرعي، إلى أرض الوطن ظهر اليوم الأربعاء.



وجرى نقل اللبدي ومرعي فور وصولهما إلى جسر الملك حسين، عبر سيارتي إسعاف مجهزتين، إلى المدينة الطبية في عمّان للاطمئنان على صحتهما.

وتوافد عشرات الإعلاميين من عدة جهات إلى جسر الملك حسين في غور نمرين لتغطية وصول الأسيرين المحررين، إضافة إلى عدد من الأهالي.

وكان والدا الأسيرة المحررة اللبدي وصلا إلى جسر الملك حسين لاستقبال ابنتهما المفرج عنها، مع الأسير المحرر عبدالرحمن مرعي.

وكان الناطق باسم وزارة الخارجية ضيف الله الفايز، أكد لـ”الغد” أنه سيتم بعد قليل الإفراج عن الأسيرين عبدالرحمن مرعي وهبة اللبدي وتسليمهما للأردن.

وقال الفايز إن مرعي واللبدي سيصلان بعد نحو ساعتين إلى معبر جسر الملك حسين.

من جهته، كتب وزير الخارجية أيمن الصفدي بحسابه في “تويتر”، “ساعات وتكون هبة اللبدي وعبد الرحمن مرعي بين أسرتيهما في أردن الخير والعز”.