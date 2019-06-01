الأسيرة المحررة أحلام التميمي تنال درجة الماجستير

غادة الشيخ

عمان- نالت الأسيرة المحررة أحلام التميمي درجة الماجستير بعد مناقشة رسالتها بعنوان “نحو تأصيل نظري لإعلام الأسرى” في جامعة الشرق الأوسط.

وتكونت لجنة المناقشة من كل من الاستاذ الدكتور عزت حجاب مشرفا و الأستاذ الدكتور تيسير أبو عرجة مناقشا خارجيا من جامعة البترا و الدكتور كامل خورشيد مناقشا داخليا.

وحضر المناقشة لفيف من زميلات وزملاء التميمي الأسرى المحررين و قد أجيزت الرسالة بتقدير عال.

يذكر أن رسالة التميمي لنيل درجة الماجستير هي الأولى من نوعها التي تؤطر لنظرية إعلامية جديدة تختص بالأسرى في سجون الاحتلال.