الأسيرة المحررة هبة اللبدي لـ”الغد”: “مبسوطة كتير إني في الأردن” (فيديو)

حمزة دعنا ومراد ميرزا

جسر الملك حسين- قالت الأسيرة الأردنية المحررة هبة اللبدي، اليوم الأربعاء، إنّا قوية وسعيدة جداً بتحريرها وعودتها إلى أرض الوطن.

وأضافت في تصريحات لـ”الغد” فور وصولها وأخرى من داخل سيارة الإسعاف التي تنقلتها إلى المدينة الطبية: “مبسوطة كتير إني في الأردن. حاسة حالي كتير منيحة وقوية. الأسرى كلها أقوياء ومناح”.

وأشارت إلى أنّ “صحتها جيدة وأنها لم تتخلى عنها” خلال فترة اعتقالها في سجون الاحتلال، مبينة أنّ الاحتلال أبلغها أنها ستفقد كليتيها إذا استمرت بالإضراب عن الطعام فردت عليهم: إلي بدو يوقع من جسمي بديش إياه”.