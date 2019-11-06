آخر الأخبارالسلايدر الرئيسيالغد الاردني

الأسيرة المحررة هبة اللبدي لـ”الغد”: “مبسوطة كتير إني في الأردن” (فيديو)

منذ ساعة واحدة
هبة اللبدي في تصريحات لـ"الغد" من داخل سيارة الإسعاف عند جسر الملك حسين

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

حمزة دعنا ومراد ميرزا

جسر الملك حسين- قالت الأسيرة الأردنية المحررة هبة اللبدي، اليوم الأربعاء، إنّا قوية وسعيدة جداً بتحريرها وعودتها إلى أرض الوطن.

وأضافت في تصريحات لـ”الغد” فور وصولها وأخرى من داخل سيارة الإسعاف التي تنقلتها إلى المدينة الطبية: “مبسوطة كتير إني في الأردن. حاسة حالي كتير منيحة وقوية. الأسرى كلها أقوياء ومناح”.

وأشارت إلى أنّ “صحتها جيدة وأنها لم تتخلى عنها” خلال فترة اعتقالها في سجون الاحتلال، مبينة أنّ الاحتلال أبلغها أنها ستفقد كليتيها إذا استمرت بالإضراب عن الطعام فردت عليهم: إلي بدو يوقع من جسمي بديش إياه”.

الوسوم

مقالات ذات صلة

وصول طائرة تحمل مصابي “طعن جرش” إلى المدينة الطبية

منذ 24 دقيقة

الأسير المحرر مرعي: لـ”الغد”: “كنا مرتاحين لأننا نعرف من وراءنا” (فيديو)

منذ 55 دقيقة

الأسيران المحرران “اللبدي ومرعي” يصلان أرض الوطن- صور وفيديو

منذ 3 ساعات

طعن 3 سياح أجانب ورجل أمن ودليل سياحي في جرش

منذ 3 ساعات
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock