الأسير قادري: سأحاول الهروب مرة أخرى

الناصرة- قال الأسير يعقوب قادري لمحاميته، اليوم الأربعاء، “سأحاول الهروب مرة أخرى، ولا يوجد أجمل من طعم الحرية”.

وأضاف القادري: “أفضل أيام حياتي هي الأيام الخمسة التي قضيتها في هواء فلسطين الطلق دون قيود، رأيت أطفالاً في الشارع وقبلت أحدهم، وهذا من أجمل ما حدث معي”.

وأكدت محامية القادري، أن معنويات يعقوب عالية جداً، وأنه يوجه التحية للنشطاء الذين تظاهروا أمام محكمة الناصرة، ويفتخر بجميع الشعب الفلسطيني الذين وقفوا بجانبهم.

وكانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أعلنت مساء أمس أن طواقمها تمكنت من انتزاع قرار قضائي من محاكم الاحتلال برفع أمر منع لقاء المحامي، للأسرى المعاد اعتقالهم بعد تحررهم من سجن جلبوع. – وكالات