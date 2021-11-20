الأسير الفلسطيني نائل البرغوثي يدخل عامه الـ42 في سجون “إسرائيل”

أعلن نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي)، إن الأسير نائل البرغوثي، يدخل الجمعة، عامه الـ 42 في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح النادي في بيان وصل الأناضول، إن البرغوثي يمضي “أطول فترة اعتقال يقضيها معتقل فلسطيني في السجن”.

وأضاف أن البرغوثي (64 عاما) من بلدة كوبر بمحافظة رام الله، واجه الاعتقال منذ عام 1978، وأمضى 34 عاما، بشكل متواصل (في السجن).

وأردف أنه تحرر في صفقة التبادل بين حركة “حماس” والحكومة الإسرائيلية في 2011، ثم أُعيد اعتقاله في 2014 إلى جانب العشرات من المعتقلين المحررين بالصفقة.

وأوضح أن البرغوثي ولد في 23 أكتوبر (تشرين الأول) 1957، واعتقل للمرة الأولى عام 1978، حيث حُكم عليه بالسجن المؤبد و18 عاما.

واستطرد: “وقد رفضت سلطات الاحتلال الإفراج عنه رغم مرور العديد من صفقات التبادل والافراجات التي تمت في إطار المفاوضات”.

وتزوج المعتقل البرغوثي عقب تحرره في صفقة التبادل عام 2011 من المعتقلة المحررة أمان نافع، إلى أن أعيد اعتقاله عام 2014.

وصدر بحقه حكما مدته 30 شهرا، وبعد قضائه مدة محكوميته أعاد الاحتلال حُكمه السابق وهو المؤبد و18 عاما، إلى جانب العشرات من محرري صفقة تبادل الأسرى، الذين أُعيدوا إلى أحكامهم السابقة، وغالبيتهم يقضون أحكاما بالسجن المؤبد.

وذكر البيان، أن البرغوثي أرسل بعدد من الرسائل خلال سجنه (لم يحدد جهتها)، أبرزها “لو أن هناك عالم حر كما يدعون، لما بقيت في الأسر حتى اليوم”.

بدورها، طالبت زوجة البرغوثي، أمان نافع، بـ”التدخل العاجل للإفراج عنه، والضغط بكافة الوسائل من أجل نيل حريته ورفاقه من الأسرى المُعاد اعتقالهم”، بحسب المصدر ذاته.-(الاناضول)