“الأشغال”:صرف الدفعات المالية لمقاولي الباص السريع خلال أيام

قامت وزارة الأشغال العامة والإسكان، خلال الفترة الماضية باستكمال الاجراءات اللازمة بخصوص الدفعات المالية المرحلية لشركات المقاولات العاملة على مشروع الباص سريع التردد بين مدينتي عمان والزرقاء والشركات الاستشارية.

وأكدت الوزارة في بيان صحفي صادر عن وحدة الإعلام والاتصال إن الدفعات المالية حاليا قيد استكمال إجراءات الصرف وبالتنسيق بين وزارة المالية وصندوق استثمار الضمان الاجتماعي.

وأضافت، أنه سيتم صرف مستحقات التنفيذ والاشراف خلال الايام القادمة، مشيرة إلى أن الوزارة تواصلت مع الجهات ذات العلاقة لتسريع إجراءات الصرف.

وأكدت، استعدادها لحل أي عائق يواجه سير العمل في المشروع ليتم استكمال الاعمال في المشروع ضمن المدد الزمنية المتفق عليها.