إغلاق جزئي لطريق بشرى الرمثا لارتفاع منسوب المياه

أغلقت وزارة الأشغال العامة والإسكان، بالتنسيق مع الحاكم الإداري، اليوم الاثنين، طريق بشرى الرمثا في محافظة اربد لارتفاع منسوب مياه الأمطار على الطريق بحدود 30 سنتمترا، وفق مصدر في الوزارة.

وقال المصدر لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن الطريق أغلق بشكل جزئي لحين انخفاض منسوب المياه عليه،مشيرا إلى اجراء تحويلات مرورية اللازمة للطريق.

وأضاف، أن غرف الطوارئ تعاملت منذ بداية الحالة الجوية اليوم الاثنين مع بعض الملاحظات الروتينية، تتعلق بحوادث مرورية، وإزالة عوائق على الطرق بالإضافة إلى بعض المشاكل المتعلقة بأعمدة الإنارة (سقوط جزئي)، مشيرًا إلى أنه لا يوجد أي ملاحظات أثرت على ديمومة السير على جميع طرق المملكة.

وكانت الوزارة أعلنت أمس بدء العمل ضمن خطة الطوارئ المتوسطة، تزامناً مع الظروف الجوية المتوقعة التي تؤثر على المملكة، وفق المعلومات الواردة عن إدارة الأرصاد الجوية.

ودعت الوزارة المواطنين إلى عدم التردد بالإبلاغ عن أي حالة طارئة من خلال التواصل المباشر مع غرفة العمليات الرئيسية في الوزارة وغرف العمليات في المحافظات، أو من خلال تطبيق نظام بلاغات الأشغال على الهواتف الذكية أو من خلال غرف عملياتها المتمثلة، بطوارئ الوزارة غرفة العمليات الرئيسية 065850111، وغرفة عمليات أشغال مديرية الكرك: 0780377231، وأشغال محافظة جرش: 0780377187، و أشغال مأدبا:0780377366، و أشغال محافظة معان: 0780377338، وأشغال محافظة المفـــرق:0780377389، وأشغال محافظة البلقاء: 0780377413، و أشغال محافظة الطفيلـــة: 0780377158، و أشغال محافظة عجلون: 0780377258، و أشغال محافظة الزرقــاء: 0780377125، وأشغال محافظة العقبة: 0780377351، و أشغال محافظة إربد: 0780377276، و أشغال لواء الرمثا: 0780377136، و أشغال محافظة العاصمة: 0780377291، وغرفة عمليات مديرية أشغال إقليم البترا: 0780377179. – (بترا)