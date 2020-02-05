الأشغال: إنشاء طريق بديل عن الصحراوي مقابل الأجر مجرد فكرة

عمان- بلغت نسبة الإنجاز في مشروع الطريق الصحراوي المقرر الانتهاء منه في منتصف العام الحالي، 77 بالمئة.

وقال الناطق الإعلامي بوزارة الأشغال العامة والإسكان عمر محارمة: إن المشروع يسير وفق البرنامج الزمني المحدد له دون عوائق، وان الموازنة المالية المخصصة تغطي المشروع حتى الانتهاء منه في منتصف العام.

وبين المحارمة أن إنشاء طريق بديل للصحراوي مجرد فكرة تتمحور حول إنشاء طرق بديلة من خلال مستثمرين بمواصفات عالمية، تخلو من التقاطعات وبسرعات عالية (هاي وي)، وسيتم استيفاء بدل استخدام لهذه الطرق بمبالغ رمزية.

واوضح أن تطبيق هذه الفكرة سيسهم في تخفيض كلف الصيانة والإدامة للطرق على وزارة الأشغال، وتوفير بدائل متنوعة للمواطنين وتخفيف حركة السير على الطرق الرئيسة. (بترا)