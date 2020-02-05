آخر الأخبارالسلايدر الرئيسيالغد الاردني

الأشغال: إنشاء طريق بديل عن الصحراوي مقابل الأجر مجرد فكرة

منذ 41 دقيقة
تشققات في طريق عمان العقبة (الصحراوي) الذي يعاني من تردي بنيته التحتية -(الغد)
تشققات في طريق عمان العقبة (الصحراوي) الذي يعاني من تردي بنيته التحتية -(الغد)

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان- بلغت نسبة الإنجاز في مشروع الطريق الصحراوي المقرر الانتهاء منه في منتصف العام الحالي، 77 بالمئة.
وقال الناطق الإعلامي بوزارة الأشغال العامة والإسكان عمر محارمة: إن المشروع يسير وفق البرنامج الزمني المحدد له دون عوائق، وان الموازنة المالية المخصصة تغطي المشروع حتى الانتهاء منه في منتصف العام.
وبين المحارمة أن إنشاء طريق بديل للصحراوي مجرد فكرة تتمحور حول إنشاء طرق بديلة من خلال مستثمرين بمواصفات عالمية، تخلو من التقاطعات وبسرعات عالية (هاي وي)، وسيتم استيفاء بدل استخدام لهذه الطرق بمبالغ رمزية.
واوضح أن تطبيق هذه الفكرة سيسهم في تخفيض كلف الصيانة والإدامة للطرق على وزارة الأشغال، وتوفير بدائل متنوعة للمواطنين وتخفيف حركة السير على الطرق الرئيسة. (بترا)

مقالات ذات صلة

حماد: الأحزاب جزء أساسي من مكونات الدولة

منذ 19 دقيقة

“الدراسات الاستراتيجية”: غالبية الأردنيين مع إلغاء اتفاقية الغاز

منذ ساعتين

نقيب المهندسين: البلديات تصرف العلاوة الفنية لمهندسيها

منذ ساعتين

عاصمة فلسطين في “صفقة القرن”.. بائسة ومعزولة خلف الجدار

منذ 3 ساعات
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock