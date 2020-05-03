الأشغال: استئناف العمل في المشاريع الإنشائية يحتاج لموافقة مسبقة

عمان- قال وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس فلاح العموش إنه لا بد من الحصول على الموافقة المسبقة من وزارة الأشغال لاستئناف العمل في المشاريع الإنشائية، للتأكد من تطبيق التدابير الواردة في دليل اجراءات العمل فيها وتطبيق البروتوكول المتعلق بالسلامة العامة والوقاية الصحية الصادر عن وزارتي الصحة والعمل.

وأضاف العموش، في بيان اليوم الأحد، إن المكاتب التي سيصرح لها بالعمل يتوجب أن توفر الشروط الموضوعة من حيث أدوات الوقاية والتعقيم و تحقيق التباعد بين العاملين، وان لا تقل نسبة العاملين لمساحة المشروع عن 40 مترا مربعا للعامل الواحد.

وبين أنه يتوجب على مالك المشروع التقدم بطلب الى الوزارة وفق النموذج المعتمد لهذه الغاية.

ويشار إلى أن الأسس كانت تشترط ان تكون نسبة الانجاز في المشروع 90 بالمئة في المرحلة الأولى، إلا أن الوزارة خفضتها إلى 50 بالمئة في المرحلة الثانية، وتم الغاؤها في هذه المرحلة ليصبح التقديم متاحا للجميع وبدون نسب.-(بترا)