“الأشغال”: استكمال الأعمال بتقاطع عين غزال قبل نهاية العام

المفرق-الزرقاء- تفقد وزير الأشغال العامة والإسكان ووزير النقل، المهندس ماهر أبو السمن، اليوم الثلاثاء، عددًا من المشاريع في الزرقاء والمفرق.

وأستهل أبو السمن جولته الميدانية بتفقد سير العمل بمشروع حافلات التردد السريع بين عمان والزرقاء، بحزمه الاربعة حيث شدد على ضرورة حل ومعالجة أي عائق يواجه سير الأعمال بالمشروع بالتنسيق مع الجهات العلاقة بشكل فوري.

وأكد ضرورة العمل على مضاعفة الجهود واستمرار خطتهم بالعمل خلال ساعات المساء والليل للفعاليات المتاحة لأعمال تصريف مياه الامطار واعمال الجسور وإتباع كافة الاجراءات الوقائية للعاملين فيه وتعزيز عناصر السلامة العامة خصوصًا في المناطق التي تشهد تحويلات مرورية، بالإضافة إلى العمل على توفير جسور مشاة على طول المشروع بهدف رفع مستوى السلامة العامة على الطريق.

واستمع إلى ايجاز مفصل من المعنيين حول سير الأعمال في المشروع، حيث بلغت نسبة الانجاز في المرحلة الأولى من المشروع 59.4% والثانية 89% والثالثة 78.4% والرابعة 92.4%.

وتشمل الأعمال الترابية والأرصفة الإنشائية وتوسيع طريق الأوتوستراد وبناء جميع الأعمال المتعلقة بالمحطات وهدم الجسور القائمة وبناء جسور جديدة وتمديد الأنفاق الموجودة، إضافة إلى بناء التحويلات المؤقتة بحسب ما تقتضي الحاجة، وبناء الجدران الاستنادية ومنشآت الصرف الصحي وجسور المشاة وأعمال الإنارة، والعديد من الأعمال اللازمة وفق أعلى المعايير المتبعة عالميًا.

وبين أبو السمن أن العمل جار على استكمال الإجراءات الخاصة بتنفيذ اعمال التشطيب وتأثيث محطات الركاب بعدد خمسة محطات على كامل المسار، فيما سيتم العمل على تنفيذ نفق اسكان التطوير الحضري \النقب بهدف تأمين الحركات المرورية للأحياء السكنية المجاورة ، مشيرًا إلى أن العمل جاٍر على تذليل العقبات لغايات البدء بتنفيذ الاعمال المتعلقة بمحطة ركاب الرصيفة.

وفي ذات السياق تفقد وزير الأشغال سير العمل بتقاطع عين غزال ضمن أعمال الحزمة الثانية من مشروع حافلات التردد السريع، حيث أوعز باستكمال الأعمال بالتقاطع وفتحه رسميًا أمام حركة السير قبل نهاية العام الجاري.

وشملت الاعمال في التقاطع الذي بلغت نسبة الإنجاز فيه 95%، تنفيذ جسر الباص سريع التردد بين مدينتي عمان والزرقاء BRT بطول

420مترا حيث أن الجسر خاص بحافلات التردد السريع بين “الزرقاء – طبربور” بالاتجاهين، وانشاء جسر الشهيد بطول 105 امتار بمسربين ليخدم حركة المركبات من “طبربور باتجاه الزرقاء”، بالإضافة أعمال خدمات البنية التحتية “كهرباء، اتصالات، مياه، صرف صحي، شبكة تصريف مياه الامطار”، وأعمال حمايات لأبار المياه القائمة، أعمال جسور المشاة وأعمال الطرق لمسارب الطريق الرئيسي بالاتجاهين ومسارب حافلات التردد السريع بين مدينتي عمان والزرقاء بالإضافة إلى أعمال الأرصفة والانارة وعناصر السلامة المرورية.

إلى ذلك أطلع وزير الأشغال على سير العمل بمشروع إعادة تأهيل طبقات الرصف لطريق الزرقاء/ المفرق المرحلة الأولى، والذي يتضمن صيانة وإعادة وتأهيل طريق الزرقاء المفرق بطول 8 كم بالاتجاهين من إجمالي طـول الطريق.

وأكد أبو السمن، ضرورة استكمال الاعمال الحالية بالمشروع والواقعة بين جسر الغباوي وجسر الحرة واعادة حركة السير للمسار الرئيسي خلال ايام.

واستمع إلى ايجاز مفصل حول سير الأعمال بالمشروع والمتوقع الانتهاء من الأعمال فيه مطلع العام المقبل، حيث بلغت نسبة الإنجاز فيه 70%.

وتشمل تنفيذ أعمال الصيانة للطريق من خلال تنفيذ أعمال الكشط وإعادة تأهيل طبقات الرصف وتنفيذ الخلطات الإسفلتية، وأعمال الانارة لمقطع الطريق بطول 11 كم وأعمال السلامة المرورية كافة.

كما تفقد أبو السمن، مشروع طريق الصفاوي المفرق حيث أشار إلى ضرورة تزويد المشروع بعناصر السلامة العامة واللوحات الإرشادية وخاصة عند التحويلات.

واوعز للمعنيين بضرورة العمل على حل ومعالجة اي معيقات تواجه سير العمل بالمشروع بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإنجاز المشروع حسب الجدول الزمني المحدد.

وتشمل أعمال المشروع توسعة وإعادة انشاء اجزاء من طريق المفرق – الصفاوي (بغداد الدولي) حيث بلغت نسبة الإنجاز 9% وتم تقسيم المشروع الى مراحل تشمل عشرة مواقع عمل مختلفة على امتداد الطريق لضمان انسيابية الحركة المرورية فيما تبلغ مدة تنفيذ المشروع 18 شهرا.

وخلال زيارته لنفق حوشا لتفقد الاعمال التي تقوم بها الوزارة بعد تجمع المياه في النفق مؤخرا، أوعز إلى للمعنيين بدراسة الأسباب التي أدت لتجمع مياه الأمطار وإيجاد الحلول المناسبة والفعالة لتصريف مياه الأمطار حسب المعايير الهندسية والفنية وبأسرع وقت ممكن، والعمل على إجراء دراسة هيدرولوجية متخصصة لتنفيذ حلول دائمة وفعالة للمنطقة بشكل عام.

وفي سياق متصل تفقد وزير الأشغال مشروع اربد – بلعما حيث بلغت نسبة الإنجاز فيه 30٪؜ وأكد ضرورة تنفيذ الاعمال في المشروع خلال المدد الزمنية المحددة ووفق اعلى المعايير الهندسية المتبعة عالميا.

يشار إلى أنه يتم تنفيذ المشروع ضمن 3 حزم، حيث تشمل الاعمال فيه انشاء الطريق باربعة مسارب مفصولة بجزيرة وسطية ومزود بالإنارة وعناصر السلامة المرورية ومن المتوقع الانتهاء من أعمال المشروع في نهاية النصف الأول من العام القادم.

وفي ختام الجولة التفقدية اوعز أبو السمن لأجراء دراسة شاملة للطرق ضمن الاختصاص في المفرق والزرقاء والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لأجراء اللازم وفق الأولويات التي يتم تحديدها.