الأشغال: الانتهاء من 21 مشروعا مدرسيا العام الحالي و166 قيد التنفيذ

عمّان- الغد- انهت وزارة الاشغال العامة والاسكان خلال العام الحالي 2021 من اعمال 21 مشروعا لانشاء مدارس واضافات صفية، وذلك ايمانا بدورها التنموي الفعال في تخفيف العبء على المدارس وسد جزء من الاحتياجات المتزايدة في وزارة التربية والتعليم ولكونها الذراع الحكومي الفني المعني بانشاء ومتابعة المشاريع الحكومية.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي صادر عن وحدة الإعلام، أنه تم الانتهاء من اعمال انشاء 18 مدرسة متكاملة بمساحة اجمالية بلغت حوالي 52 الف متر مربع، فيما قامت الوزارة بالعمل على انشاء 3 اضافات صفية بمساحة اجمالية بلغت حوالي 5 آلاف متر مربع ضمن أعلى المعايير الهندسية العالمية المتبعة بما يساهم بتقديم افضل بيئة تدريسية للطلبة.

وتوزعت المدارس التي تم الانتهاء من الاعمال فيها على النحو التالي حسب المحافظات:-

1- محافظة اربد : مدرسة متكاملة واحدة واضافات صفية واحدة.

2- محافظة جرش : مدرسة متكاملة واحدة.

3- محافظة المفرق : (2) مدرسة متكاملة.

4- محافظة العاصمة : (3) ثلاث مدارس متكاملة و(2)اضافات صفية.

5- محافظة البلقاء : مدرسة متكاملة واحدة.

6- محافظة الزرقاء: مدرسة متكاملة واحدة .

7- محافظة مادبا : (2) مدرسة متكاملة.

8- محافظة الكرك : مدرسة متكاملة واحدة.

9- محافظة الطفيلة :(3) مدارس متكاملة.

10- محافظة العقبة : (3) مدارس متكاملة.

بالنسبة لمشاريع القطاع التربوي قيد التنفيذ خلال العام الحالي، بينت الوزارة أن العمل جارٍ على الاشراف على ومتابعة تنفيذ (166) مشروعا بمساحة اجمالية (122,000) بواقع :-

1- (55) مدرسة متكاملة وبمساحة تقريبية (99,000) متر مربع.

2- (52) اضافة صفية وبمساحة تقريبية (13,000) متر مربع.

3- (11) رياض أطفال وبمساحة تقريبية (4,000) متر مربع.

4- (48) منشآت رياضية وبمساحة تقريبية (6,000) متر مربع.

وتوزعت المدارس قيد التنفيذ على جميع محافظات المملكة كالتالي :

1- محافظة اربد : (6) مدرسة متكاملة و(15) اضافات صفية و(9) منشآت رياضية.

2- محافظة جرش : (5) مدرسة متكاملة و(5) اضافات صفية و(3) منشآت رياضية.

3- محافظة عجلون :(4) مدرسة متكاملة و(1) اضافات صفية و(1) منشآت رياضية .

4- محافظة المفرق : (5) مدرسة متكاملة و (5) منشآت رياضية.

5- محافظة العاصمة: (11) مدرسة متكاملة و(7) اضافات صفية و(6) منشآت رياضية و(3) رياض اطفال.

6- محافظة البلقاء : (4) مدرسة متكاملة و(5) اضافات صفية و(4) منشآت رياضية.

7- محافظة الزرقاء: (5) اضافات صفية و(6) منشآت رياضية و(5) رياض اطفال.

8- محافظة مادبا : (1) اضافات صفية و(3) رياض اطفال.

9- محافظة الكرك:(7) مدرسة متكاملة و(6) اضافات صفية و(6) منشآت رياضية.

10- محافظة الطفيلة: (8) مدرسة متكاملة و(1) منشآت رياضية.

11- محافظة معان :(3) مدرسة متكاملة و(4) اضافات صفية و(4) منشآت رياضية.

12- محافظة العقبة : (2) مدرسة متكاملة و(3) اضافات صفية و(3) منشآت رياضية.

وثمنت الوزارة، جهود شركائها وكوادرها والمقاولين والاستشاريين والتي تكللت بإنشاء المدارس وفق اعلى المعايير الهندسية المتبعة عالميا.

يشار إلى أن المشاريع التربوية كافة ممولة من جهات تمويلية متعددة ويكمن دور الوزارة في تنفيذ ومتابعة انشاء المدارس لصالح وزارة التربية والتعليم.