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الأشغال: العمل لا يزال جاريا لإزالة صخرة على شارع الستين

5:37 م2022-02-03
الأشغال: العمل لا يزال جارٍ لإزالة صخرة على شارع الستين
الأشغال: العمل لا يزال جارٍ لإزالة صخرة على شارع الستين

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قالت وزارة الأشغال العامة والإسكان، اليوم الخميس، إن العمل جارٍ على إزالة الصخرة كبيرة الحجم المعرضة للانهيار على جانب المسرب المتجه إلى السلط في نهاية شارع الستين بالقرب من وادي شعيب.

وأضافت الوزارة في بيان صحفي صادر عن وحدتها الإعلامية، أن لجنة الانهيارات واللجنة الإنشائية العليا في مجلس البناء الوطني إضافة لمكتب استشاري متخصص ووضعوا توصيات للإبقاء على اغلاق مقطع في نهاية شارع الستين بالقرب من وادي شعيب بالاتجاهين بشكل احترازي لإزالة صخرة معرضة للانهيار على المرتفع المحاذي للمسرب، مبينة أن القرار جاء احترازيا حفاظا على السلامة العامة وديمومة الحركة المروية على الطريق.

وأكدت أن حجم الصخرة وصعوبة وصول المعدات اللازمة إليها يشكل عائق حيث تطلبت الاعمال اغلاق الطريق بالاتجاهين لحين اجراء اللازم، مشيرة إلى أنه تم وبشكل فوري اجراء تحويلات مرورية على الطريق لضمان ديمومة الحركة المرورية، لحين إزالة الصخرة وإعادة فتح الطريق.

5:37 م2022-02-03
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