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الأشغال المؤقتة من 4 إلى 10 سنوات لمتهمين بالإرهاب

منذ 4 ساعات

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عمان- الغد- قررت محكمة أمن الدولة خلال ثمانية جلسات علنية اليوم الاثنين، برئاسة رئيسها العقيد القاضي العسكري الدكتور علي المبيضين، وضع عدد من المتهمين بالأشغال المؤقتة لمدة من 4 إلى 10 سنوات والرسوم محسوبة من تاريخ التوقيف.

وجرمت المحكمة التي عقدت بعضوية القاضي المدني الدكتور ناصر السلامات، والقاضي العسكري الرائد صفوان الزعبي، وبحضور مدعي عام المحكمة المقدم القاضي العسكري حسان العودات، المتهمين بترويجهم لأفكار جماعة إرهابية، ومحاولة الالتحاق بجماعات مسلحة وتنظيمات إرهابية، وتشكيل عصابة للتعدي على الأشخاص وارتكاب أعمال لصوصية.

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