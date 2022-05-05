الأشغال: البدء بإعادة تأهيل طريق إربد الزرقاء

أكدت وزارة الأشغال العامَّة والإسكان، إنه تم إحالة العطاءات المتعلقة بمشروع إعادة تأهيل وإنشاء طريق إربد- الزرقاء من جسر النعيمة ولغاية تقاطع الدجنية.

وقالت الوزارة ردًا على استفسارات وكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الخميس، إن الأعمال تم تقسيمها في المشروع على ثلاثة أجزاء، وتم الانتهاء من إجراءات الإحالة للأجزاء الثلاثة، مشيرًة إلى إن العمل جارٍ على تجهيز التحويلات المرورية في مواقع العمل، لضمان ديمومة الحركة المرورية على الطريق.

وأشارت، إلى أن الأعمال في المشروع تشمل إعادة إنشاء الطريق ليصبح مساره بأربعة مسارب مفصولة بجزيرة وسطية واكتاف من كل جهٍة، بالإضافة إلى أعمال تصريف مياه الأمطار، وأعمال السلامة العامة كافة، وكل ما يلزم، وفق أعلى المعايير الهندسية المتبعة عالمياً.

ونوهت الوزارة، إلى أنه من المتوقع الانتهاء من الأعمال في المشروع خلال سنة من تاريخ بدء التنفيذ.