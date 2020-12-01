“الأشغال” تؤكد أنها الجهة الوحيدة المخولة بالإعلان عن موعد طرح المشاريع ضمن نطاق اختصاصها

عمان-الغد- تؤكد وزارة الأشغال العامة و الإسكان أنها غير مسؤولة عن التصريحات الصادرة عن بعض الأشخاص أو الجهات التي تتناول المشاريع الحالية والمستقبلية للوزارة، وتشير إلى أن التصريحات المعتمدة حول مشاريع الوزارة هي تلك الصادرة عنها عبر القنوات الرسمية، سواء التي تصدر عن الوزير او الأمين العام أو من خلال الناطق الرسمي بإسم الوزارة.

وتلفت الوزارة عناية الأخوة المواطنين الى انها الجهة الوحيدة المخولة للإعلان عن اي عطاء، حيث تخضع عملية طرح العطاءات والمباشرة في تنفيذ المشاريع لإجراءات واضحة ودقيقة تشترك فيه جهات عدة بالإضافة للوزارة وعلى رأسها ديوان المحاسبة، حيث يتم التأكد من دقة كافة الإجراءات في مختلف مراحل طرح العطاء، بدءاً من الدراسة والتصميم وحتى التنفيذ والتسليم.

وإذ تشيد وزارة الأشغال العامة والإسكان بالتعاون الإيجابي من كافة وسائل الإعلام المحلية فإنها تهيب بها ضرورة العودة إلى الوزارة للتحقق من المعلومات الصادرة من أية جهة عندما يتعلق الأمر بعمل الوزارة.

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