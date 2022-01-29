الأشغال تباشر بنثر الملح على الطرق المُتوقع تشكل الانجماد عليها

باشرت كوادر وزارة الأشغال العامة والإسكان العاملة في الميدان، اليوم السبت، العمل على نثر الملح على الطرقات المُتوقع أن تشهد تشكل للانجماد بناء على المعلومات الواردة من إدارة الارصاد الجوية؛ لضمان عدم حدوث أي انزلاقات على الطرق والحفاظ على ديمومة الحركة المرورية عليها.

وقالت الوزارة في بيان صحفي صادر عن وحدتها الإعلامية، إنه تم التعميم على المديريات والمكاتب بنثر الملح على الطرقات المعرضة للانجماد في مختلف مناطق المملكة بشكل مستمر، خصوصا الطرق المؤدية للمستشفيات والمرافق الحيوية ضمن الاختصاص، وتقديم اشكال الدعم والاسناد اللازم للشركاء العاملين في الميدان لضمان ديمومة الخدمات المقدمة للمواطنين، وفق النهج الحكومي المتبع القائم على التشاركية والتعاون.

وحذرت الوزارة، المواطنين سالكي الطرق الخارجية والطرق ضمن اختصاصها من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب على بعض الطرق، واحتمالية تشكل الانجماد على طرق اخرى.

ودعت، المواطنين إلى توخي أقصى درجات الحذر والابتعاد عن مجاري السيول والأودية، وعدم استخدام المركبات الا للضرورة القصوى خلال ساعات مساء السبت المتاخرة وفجر الاحد، والالتزام بتعلميات كوادرها الشركاء العاملين في الميدان، تزامناً مع التوقعات الواردة من ادارة الارصاد الجوية التي تفيد باحتمالية تشكل الانجماد في مختلف مناطق المملكة.