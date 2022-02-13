الأشغال تباشر توسعة التحويلة المبدئية على الطريق الصحراوي

باشرت وزارة الأشغال العامة والإسكان، اليوم الأحد، العمل على توسعة الكتف الداخلي للطريق الصحراوي الواصل بين دبة حانوت والحميمة وذلك بغرض توسعة الطريق من جهة الجزيرة الوسطية بعرض لا يقل عن (3 متر) ليصبح عرض الطريق الاجمالي (15 م) حيث سيتم تجهيزه في المرحلة القادمة لتحويل السير عليه باتجاهين (كل اتجاه مسربين) مفصولة بالحواجز الخرسانية، لغايات المباشرة بأعمال إعادة تأهيل الطريق الصحراوي للمنطقة الممتدة من الحميمة إلى دبة حانوت (الجزء الثاني).

وقالت الوزارة في بيان صحفي صادر عن وحدة الاعلام والاتصال، إن كوادرها العاملة في الميدان باشرت العمل على تركيب الحواجز الخراسانية والاشارات التحذيرية والارشادية وصف الحواجز البلاستيكية على الخط الأصفر بداية التحويلة تمهيدا لبدء اعمال التوسعة، ليصار بعد ذلك بدء العمل بأعمال إعادة تأهيل الطريق رسميا.

وأكدت الوزارة، أنه سيتم الإعلان عن التحويلة الرئيسية للمشروع قبل البدء بها، مشيرة إلى أن الاعمال على الطريق حاليا لا تتطلب اي اغلاق او تحويلات مرورية.

ودعت المواطنين إلى الالتزام بتعليمات كوادرها العاملة في الميدان وتعليمات الشركاء في مديرية الامن العام.