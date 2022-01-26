الأشغال تبث النشرات التوعوية وحالة الطرق أولا بأول

أكد وزير الأشغال العامة والإسكان، المهندس يحيى الكسبي، جاهزية الوزارة للتعامل مع الظروف الجوية المتوقعة، مبيناً أن خطة الطوارئ تتركز على فتح الطرق الرئيسية والفرعية، خصوصا الطرق المؤدية للمستشفيات والمرافق الحيوية، وإزالة الثلوج والرمال والأتربة عن أسطح الطرق، ومعالجة الانهيارات والانزلاقات للحد من آثار السيول والفيضانات بشكل فوري، بما يساهم في ضمان ديمومة الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك خلال استقبال الكسبي، وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول، في غرفة الطوارئ المركزية بالوزارة، للاطلاع على استعدادات الوزارة وتجهيزاتها للتعامل مع الظروف الجوية المتوقعة.

وأشار الكسبي إلى أن الوزارة ومن خلال وحدة إعلامها، تقوم ببث النشرات التوعوية وحالة الطرق في المملكة ضمن اختصاصها أولا بأول، لتقديم المعلومات للمواطنين أولا بأول، مشيدا بجهود الشركاء في وسائل الإعلام على التعاون الدائم والمستمر في نشر أخبار الوزارة ونشاطاتها.

واستعرض المعدات والآليات التي تستخدمها الوزارة للتعامل مع الظروف الجوية، بالإضافة إلى آلية استقبال غرفة الطوارئ المركزية وغرف الطوارئ التابعة للوزارة الملاحظات والشكاوى من المواطنين.

من جهته، أشاد الشبول، بدور وزارة الأشغال الحيوي والمهم، وبمجهودها الذي يبذل لضمان ديمومة الخدمات المقدمة للمواطنين.